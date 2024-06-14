WBA может лишить Иноуэ титула, если он откажется драться с Акмадалиевым в сентябре

Наоя Иноуэ Фото: globallookpress.com
Их бой планируют провести в сентябре в Англии на арене «Уэмбли» в одном карде поединка в тяжелом весе с участием бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и первого номера рейтинга IBF Даниэля Дюбуа.
В случае отказа Иноуэ выступить в данные сроки WBA может лишить его титула. Наоя в последний раз дрался 6 мая этого года. Тогда он нокаутировал в шестом раунде Луиса Нери и защитил все пояса.
Японский боксер в своей карьере пока что не проигрывал. В его активе 27 побед на профессиональном ринге. В 24-х поединках Наоя Иноуэ выиграл нокаутом.