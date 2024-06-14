WBA может лишить Иноуэ титула, если он откажется драться с Акмадалиевым в сентябре

Всемирная боксерская ассоциация WBA настаивает на том, чтобы абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весепровел очередную защиту против обязательного претендента по данной линии

Их бой планируют провести в сентябре в Англии на арене «Уэмбли» в одном карде поединка в тяжелом весе с участием бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и первого номера рейтинга IBF Даниэля Дюбуа.

В случае отказа Иноуэ выступить в данные сроки WBA может лишить его титула. Наоя в последний раз дрался 6 мая этого года. Тогда он нокаутировал в шестом раунде Луиса Нери и защитил все пояса.

Японский боксер в своей карьере пока что не проигрывал. В его активе 27 побед на профессиональном ринге. В 24-х поединках Наоя Иноуэ выиграл нокаутом.