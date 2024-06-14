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    WBA может лишить Иноуэ титула, если он откажется драться с Акмадалиевым в сентябре

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Всемирная боксерская ассоциация WBA настаивает на том, чтобы абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ провел очередную защиту против обязательного претендента по данной линии Муроджона Акмадалиева.

    Наоя Иноуэ
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    Наоя Иноуэ

    Их бой планируют провести в сентябре в Англии на арене «Уэмбли» в одном карде поединка в тяжелом весе с участием бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа и первого номера рейтинга IBF Даниэля Дюбуа.

    В случае отказа Иноуэ выступить в данные сроки WBA может лишить его титула. Наоя в последний раз дрался 6 мая этого года. Тогда он нокаутировал в шестом раунде Луиса Нери и защитил все пояса.

    Японский боксер в своей карьере пока что не проигрывал. В его активе 27 побед на профессиональном ринге. В 24-х поединках Наоя Иноуэ выиграл нокаутом.

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