Кертис Блэйдс: Уверен, Аспиналл бьет сильнее Джонса

Четвертый номер рейтинга тяжелого дивизиона UFCболее трудным соперником, чем

«Я говорю, что Аспиналл более трудный вызов для меня, просто потому, что он моложе, и он прирожденный тяжеловес. Я знаю, что Джон выдающийся грэпплер, но я не думаю, что этого достаточно, чтобы сделать его сильнее Аспиналла. Я думаю, Том бьет сильнее Джонса. Это все предположения, но похоже, что он бьет и вправду сильнее Джона из-за преимущества в габаритах. Он также показал, что может конкурировать в грэпплинге. Прямо сейчас бой с Аспиналлом для меня гораздо сложнее, чем поединок с Джоном Джонсом»

Блэйдс подерется с Аспиналлом на турнире UFC 304. На кону будет стоять временный титул в тяжелой весовой категории, который сейчас принадлежит Тому.