Рой Джонс согласен выйти на бой с Джейком Полом вместо Майка Тайсона

Легендарный боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, готов заменитьв поединке с блогером

«Возможно, я наберу форму для этого поединка, потому что никогда не думал об этом раньше, но в данной ситуации с боем, который откладывается, выйти и подраться вместо Майка — отличная идея. Уверен, что я буду готов, потому что, если бой Джейка и Майка не состоится, тогда я идеальный кандидат на замену. Это то, о чем я думал. Я бы ухватился за эту возможность подраться с Полом, и теперь, когда она есть, мне точно имеет смысл набрать форму. Я уверен, что это был бы один из крупнейших боев этого десятилетия»

Накануне стало известно, что у Майка Тайсона возникли проблемы со здоровьем. Его боксерский бой против Джейка Пола переносится на 20 июля.