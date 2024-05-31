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    Джошуа подерется в сентябре с победителем боя Дюбуа-Хргович

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Франсис Нганну
    Спортивный промоутер Эдди Хирн рассказал, с кем и когда проведет свой следующий поединок бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Следующий претендент на сентябрьский поединок с "Эй Джеем" — победитель боя Хргович-Дюбуа, и, надеюсь, это произойдет за титул чемпиона мира по версии IBF. В то же время, если Деонтей выйдет в ринг и будет выглядеть хорошо в поединке против Чжилэя, возможно, это возродит интригу вокруг поединка Джошуа против Уайлдера»
    Джошуа сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В двух последних боях он отправил в нокаут Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну.

    Хргович и Дюбуа, являющиеся потенциальными соперниками Энтони, подерутся в очном поединке 1 июня. В этом же карде Деонтей Уайлдер встретится с Чжаном Чжилэем.

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