Джошуа подерется в сентябре с победителем боя Дюбуа-Хргович

Спортивный промоутер рассказал , с кем и когда проведет свой следующий поединок бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе

«Следующий претендент на сентябрьский поединок с "Эй Джеем" — победитель боя Хргович-Дюбуа, и, надеюсь, это произойдет за титул чемпиона мира по версии IBF. В то же время, если Деонтей выйдет в ринг и будет выглядеть хорошо в поединке против Чжилэя, возможно, это возродит интригу вокруг поединка Джошуа против Уайлдера»

Джошуа сейчас идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. В двух последних боях он отправил в нокаут Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну.

Хргович и Дюбуа, являющиеся потенциальными соперниками Энтони, подерутся в очном поединке 1 июня. В этом же карде Деонтей Уайлдер встретится с Чжаном Чжилэем.