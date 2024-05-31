Тренер Сен-Пьера считает, что Махачев может проиграть Порье из-за стафилококка

, тренер бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах заявил , что стафилококк может помешатьодолеть

«Это довольно плохо, да. Это стафилококк, друзья мои. Я мог бы вам сказать что-то большее, но я не врач. Я не учился в медицинской школе. Но я узнаю стафилококк, когда вижу его. Я объездил весь мир. Я тренировался с тысячами людей, тысячами. И могу сказать вам, что это стафилококковая инфекция — ее сложно не узнать. Если Махачев принимает стафилококковые препараты, а бой состоится в эти выходные, если эта фотография была на этой неделе, то у меня плохие новости для Ислама»

Последний соперник Порье, Бенуа Сен-Дени вышел на бой на UFC 299 со стафилококковой инфекцией. После успешного первого раунда француз был нокаутирован во втором отрезке.

Сен-Дени утверждал, что антибиотики истощили его, и он мог поддерживать высокий темп только в течение одного раунда.