ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
  • 10:51
    • Италия может быть представлена в ЛЧ шестью клубами
    Все новости спорта

    Усман: Я дважды предлагал Макгрегору подраться за титул, но он отказался

    Бои ММА UFC Камару Усман Конор Макгрегор Леон Эдвардс
    Экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что Конор Макгрегор 2 раза отказался с ним драться, когда он был чемпионом.

    Камару Усман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камару Усман

    «Я дал ему две возможности сразиться со мной, но он отказался. Я сказал ему: Конор, если ты хочешь побороться за третий пояс, то давай выясним, кто лучше? Я ни от кого не убегал. Хотя в нашем весе были бойцы лучше него, которые так и не смогли подраться за пояс. Макгрегор говорил о третьем поясе, но он прыгал между дивизионами. А когда он захотел вернуться и привлечь к себе внимание, то снова сказал, что скоро начет драться и возьмет третий пояс. С его стороны называть меня бездельником — это своего рода неуважение, ведь я не проявлял неуважения к нему, когда у него были проблемы»

    Усман лишился титула в полусреднем весе после поражения нокаутом в августе 2022 года от Леона Эдвардса. Сейчас Камару занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словакия даст бой одним из главных претендентов на золото?
  • Канада — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?
  • Швеция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • США и Чехия перенасытят игру голами?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.42
  • Прогноз на матч Ружаньский — Околи
  • Бои
  • Завтра в 23:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 24 мая
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры