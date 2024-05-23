Усман: Я дважды предлагал Макгрегору подраться за титул, но он отказался

Экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе рассказал , что2 раза отказался с ним драться, когда он был чемпионом.

«Я дал ему две возможности сразиться со мной, но он отказался. Я сказал ему: Конор, если ты хочешь побороться за третий пояс, то давай выясним, кто лучше? Я ни от кого не убегал. Хотя в нашем весе были бойцы лучше него, которые так и не смогли подраться за пояс. Макгрегор говорил о третьем поясе, но он прыгал между дивизионами. А когда он захотел вернуться и привлечь к себе внимание, то снова сказал, что скоро начет драться и возьмет третий пояс. С его стороны называть меня бездельником — это своего рода неуважение, ведь я не проявлял неуважения к нему, когда у него были проблемы»

Усман лишился титула в полусреднем весе после поражения нокаутом в августе 2022 года от Леона Эдвардса. Сейчас Камару занимает первую строчку в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.