Промоутер Красюк опроверг слухи о переломе челюсти у Усика после боя с Фьюри

Промоутер развеял опасения о переломе челюстипосле поединка противв Эр-Рияде за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

«С ним ничего серьезного. Он отправился в больницу после пресс-конференции. Врачи провели осмотр, и просто дали рекомендации. Это что-то вроде недельного восстановления. Сломанной челюсти нет, и, слава Богу, он цел и невредим. Перед пресс-конференцией Усик почувствовал некоторый дискомфорт, и местный врач сказал, что его нужно осмотреть, как можно быстрее. Но Усик сказал: ребята, послушайте, мы должны выполнять свои обязательства. У нас пресс-конференция. Давайте поедем в больницу после пресс-конференции»

Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей и объединил все пояса. Александр стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет.