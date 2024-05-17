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    Джон Джонс: Не удивлюсь, если Блэйдс победит Аспиналла

    Бои ММА UFC Сборная России Джон Джонс Сергей Павлович
    Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс в своих соцсетях высоко оценил шансы Кертиса Блэйдса против Тома Аспиналла в поединке за временный титул в их дивизионе.

    Джон Джонс (слева)
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    Джон Джонс (слева)

    «Кертис намного быстрее и опаснее, чем многие думают. Вы видели, как Павлович сумел достать до Аспиналла? Тоже самое может сделать и Кертис. Не удивлюсь, если Блэйдс победит Аспиналла»

    Поединок Блэйдса и Аспиналла станет со-главным событием вечера на турнире в Манчестере UFC 304. Том в предыдущем поединке взял временный титул в ноябре прошлого года.

    Тогда он нокаутировал в первом раунде Сергея Павловича. Блэйдс занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Ранее он финишировал во втором раунде Жаилтона Алмейду.

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