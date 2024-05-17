Джон Джонс: Не удивлюсь, если Блэйдс победит Аспиналла

Чемпион UFC в тяжелом весев своих соцсетях высоко оценил шансыпротивв поединке за временный титул в их дивизионе.

«Кертис намного быстрее и опаснее, чем многие думают. Вы видели, как Павлович сумел достать до Аспиналла? Тоже самое может сделать и Кертис. Не удивлюсь, если Блэйдс победит Аспиналла»

Поединок Блэйдса и Аспиналла станет со-главным событием вечера на турнире в Манчестере UFC 304. Том в предыдущем поединке взял временный титул в ноябре прошлого года.

Тогда он нокаутировал в первом раунде Сергея Павловича. Блэйдс занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона. Ранее он финишировал во втором раунде Жаилтона Алмейду.