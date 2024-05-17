Пачи Микс: Двалишвили надавит на О’Мэлли и финиширует его

Действующий обладатель титула в легчайшем весе Bellator уверен , чтоне продержится в поединке свсю дистанцию.

«О'Мэлли владеет несколькими опасными приемами, которыми он может поймать тех, кто ниже ростом. Это колено, апперкот, у него хороший кросс, хороший бокс, и Мераб показал, что он может получить травму в боях, если решит просто боксировать. Но Двалишвили достаточно силен, чтобы пройти сквозь огонь, даже если О'Мэлли причинит ему боль. Многие люди сказали бы, что Мераб победит решением судей. Я не думаю, что Шон выдержит 5 раундов с Мерабом. Уверен, Двалишвили финиширует его»

Титульный поединок в легчайшем весе между Двалишвили и О’Мэлли пройдет на 306-м номером турнире осенью. На данный момент пояс в этом весе в UFC принадлежит Шону.