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    Пачи Микс: Двалишвили надавит на О’Мэлли и финиширует его

    Бои ММА UFC Bellator Шон О'Мэлли
    Действующий обладатель титула в легчайшем весе Bellator Пачи Микс уверен, что Шон О’Мэлли не продержится в поединке с Мерабом Двалишвили всю дистанцию.

    Мераб Двалишили
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    Мераб Двалишили

    «О'Мэлли владеет несколькими опасными приемами, которыми он может поймать тех, кто ниже ростом. Это колено, апперкот, у него хороший кросс, хороший бокс, и Мераб показал, что он может получить травму в боях, если решит просто боксировать. Но Двалишвили достаточно силен, чтобы пройти сквозь огонь, даже если О'Мэлли причинит ему боль. Многие люди сказали бы, что Мераб победит решением судей. Я не думаю, что Шон выдержит 5 раундов с Мерабом. Уверен, Двалишвили финиширует его»

    Титульный поединок в легчайшем весе между Двалишвили и О’Мэлли пройдет на 306-м номером турнире осенью. На данный момент пояс в этом весе в UFC принадлежит Шону.

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