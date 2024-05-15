Иэн Гэрри может подраться с Майклом Пейджем на UFC 303

Восходящая звезда UFC в полусреднем весе сообщил , что промоушен предложил ему провести поединок против

«На данный момент потенциальных соперников так много, что ты как бы сбиваешься со счета. У меня такое чувство, что я перебрал 8 или 9 имен. И я не говорил что-то вроде: нет, не хочу этого боя. UFC предложили мне Колби, и я согласился. Я сказал "да" и Майклу Пейджу. Я сказал бы "да" даже этому узбекскому парню Нурсултону Рузибоеву, если бы он победил Хоакина Бакли»

Также Гэрри добавил, что UFC заинтересован в его поединке против Майкла Пейджа на 303-м номером карде, который возглавит противостояние Макгрегора и Чендлера.

Иэн на данный момент идет седьмым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Майкл Пейдж пока что располагается на 13-ой строчке.