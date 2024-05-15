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    Иэн Гэрри может подраться с Майклом Пейджем на UFC 303

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Восходящая звезда UFC в полусреднем весе Иэн Гэрри сообщил, что промоушен предложил ему провести поединок против Майкла Пейджа.

    Иэн Гэрри (слева)
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    Иэн Гэрри (слева)

    «На данный момент потенциальных соперников так много, что ты как бы сбиваешься со счета. У меня такое чувство, что я перебрал 8 или 9 имен. И я не говорил что-то вроде: нет, не хочу этого боя. UFC предложили мне Колби, и я согласился. Я сказал "да" и Майклу Пейджу. Я сказал бы "да" даже этому узбекскому парню Нурсултону Рузибоеву, если бы он победил Хоакина Бакли»

    Также Гэрри добавил, что UFC заинтересован в его поединке против Майкла Пейджа на 303-м номером карде, который возглавит противостояние Макгрегора и Чендлера.

    Иэн на данный момент идет седьмым в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Майкл Пейдж пока что располагается на 13-ой строчке.

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