Чжан Чжилэй: Знаю, что недооценил Паркера, но я разобью Уайлдера

Китайский боксер-тяжеловес, бывший обладатель временного титула по версии WBO, пообещал деклассироватьв очном противостоянии.

«Я совершил большую ошибку, недооценив Паркера. В то же время я многому научился. Мы вернулись, проанализировали каждую мелочь и исправили свои ошибки. Я верю, что в следующем бою буду другим. Мы внесли некоторые коррективы, у нас есть диетолог Крис Алджиери, который помогает нам дистанционно. Как вы можете видеть, я сбросил лишний вес. Я чувствую себя намного лучше, но сила все еще на месте. Не думаю, что бой с Уайлдером пройдет дистанцию, потому что, когда мы встретимся, то будем нацелены выбить дух друг из друга. Этот бой не пройдет дистанцию. И я разобью Уайлдера»

Чжан Чжилэй и Деонтей Уайлдер встретятся в поединке на турнире 1 июня в Саудовской Аравии. Оба они ранее потерпели поражения по очкам от Джозефа Паркера.