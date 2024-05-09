Тренер Царукяна: Арману с нынешними навыками будет трудно в бою с Махачевым

, тренер первого номера рейтинга UFC в легком весе, считает, что его подопечный еще не готов к реваншу против

«Я с ним не согласен. Арман поднимает шум, чтобы продвинуть этот бой, но я считаю, что ему вообще не нужен этот бой. Посмотрев бой Армана против Оливейры и бой Оливейры против Махачева, я считаю, что Арману не нужно драться с Махачевым. Сейчас ему нужно тренироваться. Чтобы не просто подраться с Махачевым, но и победить его. Я просто вижу это. Махачев против Оливейры и Царукян против Оливейры — это совершенно разные бои. Абсолютно разные концовки. Я думаю, что Арману будет очень трудно с его нынешними навыками в бою против Махачева»

Арман Царукян в последнем поединке одолел раздельным решением судей Чарльза Оливейру. Махачев ранее нокаутировал Волкановски и на UFC 302 будет защищать титул против Порье.