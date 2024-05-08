Боксерский поединок Диаса и Масвидаля перенесен на 6 июля

Стало известно, что боксерский поединок между бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весепереносится на другую дату.

Изначально они должны были подраться 1 июня. Теперь их бой состоится 6 июля. Причиной переноса стало нежелание организаторов проводить ивент в тот же день, что и UFC 302, где в главном событии вечера подерутся Махачев и Порье.

Напомним, что для Хорхе Масвидаля это будет дебют на ринге. В последний раз он дрался в UFC весной прошлого года и тогда проиграл единогласным решением судей Гилберту Бернсу.

Диас летом 2023-го дебютировал на ринге против Джейка Пола. Их поединок прошел всю дистанцию и закончился для Нейта поражением по очкам.