Де Ла Хойя подаст в суд на «Канело» из-за конфликта на пресс-конференции

Легендарный боксер, а ныне спортивный промоутер, намерен подать в суд на «Канело» из-за их конфликта на недавней пресс-конференции к боюпротив

«Я собираюсь подать в суд за клевету. Представьте, какой ущерб это может нанести моей репутации. Представьте, что это может сделать с моим бизнесом для бойцов, которые в это поверят. Я собираюсь защищаться, когда кто-то негативно отзывается обо мне, и это то, что я и сделаю. Это был идеальный момент для меня, чтобы дать ему понять, что я чувствую. Я просто держал язык за зубами все эти годы — и, наконец, могу, сказать ему в лицо: прояви немного уважения к моему имени»

Альварес заявил на пресс-конференции в среду, что Де Ла Хойя обокрал его, и усомнился в том, что Головкину заплатили за матч-реванш против него. Оскар сказал, что казахстанец получил весь гонорар.