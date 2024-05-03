ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тони Фергюсон (слева)Фергюсон, Прохазка или Хабиб — у кого из звезд UFC самые необычные тренировки?
    Все новости спорта

    Де Ла Хойя подаст в суд на «Канело» из-за конфликта на пресс-конференции

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Геннадий Головкин Сауль Альварес
    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, а ныне спортивный промоутер, намерен подать в суд на «Канело» из-за их конфликта на недавней пресс-конференции к бою Альвареса против Хайме Мунгии.

    Сауль Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль Альварес

    «Я собираюсь подать в суд за клевету. Представьте, какой ущерб это может нанести моей репутации. Представьте, что это может сделать с моим бизнесом для бойцов, которые в это поверят. Я собираюсь защищаться, когда кто-то негативно отзывается обо мне, и это то, что я и сделаю. Это был идеальный момент для меня, чтобы дать ему понять, что я чувствую. Я просто держал язык за зубами все эти годы — и, наконец, могу, сказать ему в лицо: прояви немного уважения к моему имени»

    Альварес заявил на пресс-конференции в среду, что Де Ла Хойя обокрал его, и усомнился в том, что Головкину заплатили за матч-реванш против него. Оскар сказал, что казахстанец получил весь гонорар.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отдалится ли «Атлетик» еще дальше от Лиги чемпионов?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Хоффенхайм» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Рублев выйти в финал «Мастерса» в Мадриде?
  • Фриц — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Жирона — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры