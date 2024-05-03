Девин Хэйни: Гарсия всех обманул и проявил неуважение к боксу

, чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC, прокомментировал ситуацию с проваленным допинг-тестомперед их недавним боем.

«Мы узнали об этой ситуации не так давно, и, к сожалению, Райан обманул и проявил неуважение как к фанатам, так и к боксу в целом, дерясь грязно и нарушив правила не один, а два раза. Я всегда был сторонником чистых боев, и являюсь примером тому. Райан должен извиниться перед фанатами, и, судя по его недавнему твиту, он все еще думает, что это шутка. Мы рискуем своими жизнями, чтобы развлекать людей, зарабатывая на жизнь. Мы не занимаемся боксом»

20 апреля Гарсия одолел Хэйни решением большинства, но далее оказалось, что он провалил допинг-тест. Также Райан не сумел сделать вес к поединку, превысив лимит первого полусреднего дивизиона на 1,4 кг.