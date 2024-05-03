Гилберт Бернс: С удовольствием подрался бы с Усманом еще раз

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе рассказал , что думает о реванше против бывшего чемпиона в их дивизионе

«Я не думаю, что он сделал бы это, но я с удовольствием подрался бы с Усманом еще раз. Я думаю, что для меня это шанс на возвращение в пятерку лучших. Я был очень эмоционален в том первом бою — первом титульном бою. Я упустил возможность, когда подхватил COVID, и надеялся сохранить ее. Я усердно тренировался и был очень эмоционален во время боя. Я допустил пару глупых ошибок, и я не думаю, что сделал бы это снова. Но Камару, он очень умный боец. Если бы я мог выбирать, то Усман мой выбор для следующего боя»

Бернс проиграл 2 последних поединка Белалу Мухаммаду на UFC 288 единогласным решением судей и Джеку Маддалене на UFC 299 техническим нокаутом в третьем раунде.