Руис планирует подраться в третий раз с Джошуа после боя с Миллером

Энди Руис Фото: globallookpress.com
«К Джошуа возвращается уверенность. Я думаю, это самое важное. Он делает то, что должен делать. Я рад за него и хотел бы провести с ним трилогию. Он дал мне эту возможность. Я вернул ему эту возможность, и есть еще одна. Я хочу стать двукратным чемпионом мира в тяжелом весе. Я должен снова подняться вверх по карьерной лестнице. После того, как я проведу бой с Миллером и вернусь в ритм, с удовольствием бы подрался с Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Главное — тренироваться и оставаться в форме. После очередного планирую тренироваться и вернуться в декабре»
Энди Руис проведет следующий бой против Джарелла Миллера 3 августа. Его соперник ранее проиграл поединок техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа.