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    Руис планирует подраться в третий раз с Джошуа после боя с Миллером

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Энди Руис Деонтей Уайлдер
    Мексиканский профессиональный боксер-тяжеловес Энди Руис, бывший чемпион мира по трем версиям, не исключил вероятность третьего поединка с Энтони Джошуа после боя с Джареллом Миллером.

    Энди Руис
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    Энди Руис

    «К Джошуа возвращается уверенность. Я думаю, это самое важное. Он делает то, что должен делать. Я рад за него и хотел бы провести с ним трилогию. Он дал мне эту возможность. Я вернул ему эту возможность, и есть еще одна. Я хочу стать двукратным чемпионом мира в тяжелом весе. Я должен снова подняться вверх по карьерной лестнице. После того, как я проведу бой с Миллером и вернусь в ритм, с удовольствием бы подрался с Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа. Главное — тренироваться и оставаться в форме. После очередного планирую тренироваться и вернуться в декабре»

    Энди Руис проведет следующий бой против Джарелла Миллера 3 августа. Его соперник ранее проиграл поединок техническим нокаутом Даниэлю Дюбуа.

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