Чемпион IBF Джарон Эннис проведет следующий бой против Коди Кроули

Обладатель чемпионского титула по боксу по версии IBF Джарон Эннис проведет первую защиту пояса против третьего номера рейтинга Коди Кроули.

Их поединок должен состояться до конца года на одном из турниров в Филадельфии. Оба бойца ранее еще не потерпели ни единого поражения на профессиональном ринге.

У Энниса в карьере 31 победа, в 28-ми поединках он нокаутировал своих соперников. Напомним, что титул IBF Джарон получил осенью прошлого года из-за отказа Кроуфорда проводить реванш со Спенсом.

Тогда боксерский совет лишил Теренса пояса и передал его Эннису. У соперника Джарона Коди Кроули 22 победы в карьере. В девяти поединках претендент выиграл досрочно.