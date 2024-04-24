Чемпион IBF Джарон Эннис проведет следующий бой против Коди Кроули

Джарон Эннис (слева) Фото: globallookpress.com
Их поединок должен состояться до конца года на одном из турниров в Филадельфии. Оба бойца ранее еще не потерпели ни единого поражения на профессиональном ринге.
У Энниса в карьере 31 победа, в 28-ми поединках он нокаутировал своих соперников. Напомним, что титул IBF Джарон получил осенью прошлого года из-за отказа Кроуфорда проводить реванш со Спенсом.
Тогда боксерский совет лишил Теренса пояса и передал его Эннису. У соперника Джарона Коди Кроули 22 победы в карьере. В девяти поединках претендент выиграл досрочно.