Перейра, Холлоуэй и Гейджи самые высокооплачиваемые бойцы UFC 300

Чемпион UFC в полутяжелом весестал самым высокооплачиваемым бойцом 300-го юбилейного турнира.

Бразилец за победу нокаутом над Джамалом Хиллом получил 2,84 млн долларов. Чуть меньше него заработал новый обладатель титула BMF Макс Холлоуэй. Его гонорар составил 2,72 млн долларов.

Соперник «Благословенного» Джастин Гейджи, несмотря на поражение, получил 2,61 млн долларов. Бывший чемпион легкого дивизиона UFC Чарльз Оливейра заработал 789 тысяч долларов.

Замкнул пятерку самых высокооплачиваемых бойцов прошедшего турнира Джамал Хилл. Экс-чемпион промоушена в полутяжелом весе заработал за поединок с Перейрой 540 тысяч долларов.