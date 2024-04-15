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    Топурия о Холлоуэе: Мы подеремся до конца года, и я вырублю его

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил в своих соцсетях, что станет первым бойцом, кто сумеет нокаутировать бывшего обладателя титула в их весе Макса Холлоуэя.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Поздравляю Макса с таким выступлением. Я надеюсь, мы встретимся в клетке с ним до конца этого года. Уверен, что подобного он еще никогда не испытывал. Я вырублю его. Я стану первым, кто нокаутирует Макса Холлоуэя»

    Макс Холлоуэй за свою профессиональную ни разу не был нокаутирован. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

    Сейчас «Благословенный» идет на серии из трех выигранных поединков кряду. Он одолел по очкам Арнольда Аллена, а затем нокаутировал «Корейского зомби» и Джастина Гейджи.

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