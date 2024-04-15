Топурия о Холлоуэе: Мы подеремся до конца года, и я вырублю его

Действующий чемпион UFC в полулегком весезаявил в своих соцсетях, что станет первым бойцом, кто сумеет нокаутировать бывшего обладателя титула в их весе

«Поздравляю Макса с таким выступлением. Я надеюсь, мы встретимся в клетке с ним до конца этого года. Уверен, что подобного он еще никогда не испытывал. Я вырублю его. Я стану первым, кто нокаутирует Макса Холлоуэя»

Макс Холлоуэй за свою профессиональную ни разу не был нокаутирован. На данный момент он занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

Сейчас «Благословенный» идет на серии из трех выигранных поединков кряду. Он одолел по очкам Арнольда Аллена, а затем нокаутировал «Корейского зомби» и Джастина Гейджи.