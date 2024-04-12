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    Гарсия о бое с Хэйни: Это легкая работа, Девин просто не на моем уровне

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Девин Хэйни Райан Гарсия
    Райан Гарсия, претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC, не видит угрозы в Девине Хэйни, которому принадлежит титул.

    Девин Хэйни (слева)
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    Девин Хэйни (слева)

    «Для меня это будет легкая работа. Он просто не моего уровня и никогда не будет на моем уровне. Он хороший боец, но он не моего уровня. Мое намерение — наложить на это отпечаток. Считаю, что победа в этом бою сделает меня лучшим бойцом в мире. Я просто должен продолжать драться и доказывать это. Я планирую стать чемпионом мира во многих весовых категориях и занять свое место в истории. Моя цель — стать королем бокса»

    Титульное противостояние Хэйни и Гарсии пройдет 20 апреля. Ранее Райан нокаутировал в восьмом раунде Оскара Дуарте. Девин перед этим боем выиграл по очкам у Реджиса Прогрейса.

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