Гарсия о бое с Хэйни: Это легкая работа, Девин просто не на моем уровне

, претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC, не видит угрозы в, которому принадлежит титул.

«Для меня это будет легкая работа. Он просто не моего уровня и никогда не будет на моем уровне. Он хороший боец, но он не моего уровня. Мое намерение — наложить на это отпечаток. Считаю, что победа в этом бою сделает меня лучшим бойцом в мире. Я просто должен продолжать драться и доказывать это. Я планирую стать чемпионом мира во многих весовых категориях и занять свое место в истории. Моя цель — стать королем бокса»

Титульное противостояние Хэйни и Гарсии пройдет 20 апреля. Ранее Райан нокаутировал в восьмом раунде Оскара Дуарте. Девин перед этим боем выиграл по очкам у Реджиса Прогрейса.