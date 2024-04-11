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    Оскар Де Ла Хойя: Гарсия способен конкурировать с лучшими боксерами

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Девин Хэйни
    Оскар Де Ла Хойя, экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе, назвал Райана Гарсию бойцом чемпионского уровня, способного конкурировать с главными звездами.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Гарсия способен конкурировать с лучшими боксерами. У нас была эпоха, когда все дрались со всеми. Я сделал это, по сути, я построил это. Теперь мы возвращаемся к той эпохе. В этом все и дело — лучшие дерутся с лучшими. Бизнес, деньги — все придет со временем. Если ты станешь бойцом, пользующимся спросом, бойцом, который дерется с лучшими, бойцом, который готов рискнуть своей статистикой без поражений, тогда деньги последуют за тобой. Таковым является Гарсия. Вы видите Райана, который готов драться с лучшими»

    Райан Гарсия — следующий претендент на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе. 20 апреля он подерется против чемпиона Девина Хэйни.

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