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    Сирил Ган обвиняет Тома Аспиналла в уклонении от поединка с ним

    Бои ММА UFC Сирил Ган Джон Джонс Сборная России Сергей Павлович
    Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Сирил Ган негативно высказался в адрес обладателя временного титула в их весовой категории Тома Аспиналла за уклонение от поединка с ним.

    Сирил Ган (слева)
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    Сирил Ган (слева)

    «Я никогда, никогда не говорил нет ни одному вызову, ни одному противнику. Кертис Блейдс изначально не был следующим вариантом для Тома. Я помню, как UFC предложили мне Сергея Павловича и я согласился. Впрочем, если Аспиналл не хочет драться сейчас, думаю, мы встретимся с ним чуть позже, в сентябре»

    Ган в последнем своем поединке выиграл техническим нокаутом у Сергея Спивака осенью прошлого года на турнире в Париже. Аспиналл в ноябре финишировал в первом раунде Сергея Павловича и взял временный титул.

    В связи с простоем основного чемпиона Джона Джонса Том хочет провести ответный поединок против Блейдса. В первом бою британец уступил Кертису техническим нокаутом из-за травмы ноги, полученной на первых секундах встречи.

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