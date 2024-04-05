Стерлинг назвал бойцов Bellator, которые смогли бы конкурировать на топ-уровне в UFC

Американский боец ММА, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, назвал бойцов Bellator, которые смогли бы конкурировать на топ-уровне в лиге

«Из всех парней в Bellator я бы хотел, чтобы мы увидели в UFC Патчи Микса и Эй Джея Макки. Вадим Немков тоже довольно сильный боец. Можно было бы взять и Кори Андерсона, но он уже дрался в UFC. Вообще, я считаю, что его не должны были увольнять. В соревновательном плане он все еще мог бы побороться с топ-бойцами полутяжелого дивизиона. Все эти парни из Bellator могут драться с сильными соперниками. В среднем весе Bellator я бы отметил Джонни Эблена. Этот парень тоже умеет драться и показывает хорошие бои»

Стерлинг в своем последнем поединке проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и потерял титул в весе до 61 кг. На UFC 300 он дебютирует в полулегком дивизионе против Келвина Каттара.