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    Стерлинг назвал бойцов Bellator, которые смогли бы конкурировать на топ-уровне в UFC

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Сборная России Вадим Немков Bellator Дана Уайт 
    Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, назвал бойцов Bellator, которые смогли бы конкурировать на топ-уровне в лиге Даны Уайта.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Из всех парней в Bellator я бы хотел, чтобы мы увидели в UFC Патчи Микса и Эй Джея Макки. Вадим Немков тоже довольно сильный боец. Можно было бы взять и Кори Андерсона, но он уже дрался в UFC. Вообще, я считаю, что его не должны были увольнять. В соревновательном плане он все еще мог бы побороться с топ-бойцами полутяжелого дивизиона. Все эти парни из Bellator могут драться с сильными соперниками. В среднем весе Bellator я бы отметил Джонни Эблена. Этот парень тоже умеет драться и показывает хорошие бои»

    Стерлинг в своем последнем поединке проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и потерял титул в весе до 61 кг. На UFC 300 он дебютирует в полулегком дивизионе против Келвина Каттара.

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