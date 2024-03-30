Хилл готов подраться с Анкалаевым в случае победы над Перейрой

Первый номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC сообщил , что в случае победы надон проведет очередной бой против

«Давайте, поговорим о том, что будет дальше. Я был бы не против подраться в Саудовской Аравии, вы понимаете, о чем я говорю. Бой Магомеда Анкалаева против меня в Саудовской Аравии — это было бы интересено. Вообще, там собран неплохой турнир. Много интересных поединков. Я почти уверен, что один из принцев Саудовской Аравии не стал бы возражать, если бы наше противостояние с Анкалаевым дополнило бы этот кард. Знаю, что мне уже бросают вызовы. Если вы хотите меня видеть в Саудовской Аравии, я буду там. Буду драться там ради хорошего PPV»

Титульный поединок Хилла и Перейры в битве за пояс в полутяжелом весе пройдет на UFC 300. Магомед Анкалаев на данный момент занимает третью строчку в ростере дивизиона до 93 кг.