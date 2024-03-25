Мэтт Браун: Победа над Макгрегором ничего не даст Чендлеру

Ветеран полусреднего дивизиона UFC считает , что победа над Конором Макгрегором со стороныникого не удивит.

«Чендлер уже довольно большая звезда, и я думаю, что его грядущий поединок с Макгрегором не имеет смысла. Победа над Конором ничего не даст Майкду. Когда Нейт Диас сделал это, то тогда это было что-то особенное. Мы думали, что Конор был неуязвимым в тот момент, а Нейт сделал это, выйдя на коротком уведомлении за какие-то две недели. Это было потрясающе. Но если бы это сделал Чендлер прямо сейчас, я даже не думаю, что мы были бы впечатлены. Окей, ты победил чувака, который снимался в фильмах, пил и веселился на вечеринках в течение трех лет. И что тут такого?»

Поединок Макгрегора и Чендлера анонсирован на конец июня этого года. Конор не дрался уже на протяжении трех лет после травмы в бою с Порье.