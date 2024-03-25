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    Мэтт Браун: Победа над Макгрегором ничего не даст Чендлеру

    Бои ММА UFC Дастин Порье Конор Макгрегор Майкл Чендлер
    Ветеран полусреднего дивизиона UFC Мэтт Браун считает, что победа над Конором Макгрегором со стороны Майкла Чендлера никого не удивит.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Чендлер уже довольно большая звезда, и я думаю, что его грядущий поединок с Макгрегором не имеет смысла. Победа над Конором ничего не даст Майкду. Когда Нейт Диас сделал это, то тогда это было что-то особенное. Мы думали, что Конор был неуязвимым в тот момент, а Нейт сделал это, выйдя на коротком уведомлении за какие-то две недели. Это было потрясающе. Но если бы это сделал Чендлер прямо сейчас, я даже не думаю, что мы были бы впечатлены. Окей, ты победил чувака, который снимался в фильмах, пил и веселился на вечеринках в течение трех лет. И что тут такого?»

    Поединок Макгрегора и Чендлера анонсирован на конец июня этого года. Конор не дрался уже на протяжении трех лет после травмы в бою с Порье.

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