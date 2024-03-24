Джуниор Дос Сантос: Аспиналл истинный чемпион, Джонса пора лишить пояса

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе высказался о ситуации в их дивизионе и предложил отобрать титул у, чтобы передать его

«Если бой Джонса и Миочича имеет смысл, я поддерживаю UFC. Это бой, который мир действительно хотел увидеть, и я сам в нем заинтригован. Но сейчас в дивизионе есть Том Аспиналл. Он на данный момент уже взял временный пояс, а Джонс травмирован. Если Джон в ближайшее время не вернется, вам придется лишить его пояса и сделать Аспиналла бесспорным чемпионом. Я думаю, у него все отлично получается. Он очень выносливый, опытный и прекрасно понимает, что делает. Это новая история для тяжелого дивизиона в UFC»

Том Аспиналл обладатель временного титула UFC в тяжелом весе. Основной пояс на руках у Джона Джонса, который в ноябре 2023 получил травму плеча.