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    Фьюри: У Уайлдера удар гораздо сильнее, чем у Нганну

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Франсис Нганну Деонтей Уайлдер
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сравнил силу удара Фрэнсиса Нганну и Деонтея Уайлдера.

    Деонтей Уайлдер (слева)
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    Деонтей Уайлдер (слева)

    «Нганну здоровый и сильный, но ни одно из его попаданий не нанесло мне никакого урона. Когда дерешься с Фрэнсисом, нельзя сказать, что у него в руках кувалды. Нет такого ощущения, что каждый удар потрясает и сбивает тебя с толку. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Уайлдер бьет гораздо мощнее. У него удар гораздо сильнее, чем у Нганну. Это факт. Причем Уайлдер с огромным отрывом впереди всех, с кем мне приходилось драться в своей карьере»

    Фьюри ранее провел 3 поединка с Уайлдером. Один из них завершился ничьей, а в двух других Тайсон выиграл досрочно. У Нганну в октябре прошлого года Фьюри забрал бой раздельным решением судей.

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