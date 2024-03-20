Фьюри: У Уайлдера удар гораздо сильнее, чем у Нганну

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC сравнил силу удара

«Нганну здоровый и сильный, но ни одно из его попаданий не нанесло мне никакого урона. Когда дерешься с Фрэнсисом, нельзя сказать, что у него в руках кувалды. Нет такого ощущения, что каждый удар потрясает и сбивает тебя с толку. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что Уайлдер бьет гораздо мощнее. У него удар гораздо сильнее, чем у Нганну. Это факт. Причем Уайлдер с огромным отрывом впереди всех, с кем мне приходилось драться в своей карьере»

Фьюри ранее провел 3 поединка с Уайлдером. Один из них завершился ничьей, а в двух других Тайсон выиграл досрочно. У Нганну в октябре прошлого года Фьюри забрал бой раздельным решением судей.