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    Усман: Бой Эдвардса с Мухаммадом имеет наибольший смысла для дивизиона

    Бои ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что действующий обладатель титула в их дивизионе Леон Эдвардс должен подраться в следующем бою против Белала Мухаммада.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Бой Эдвардса с Мухаммадом имеет наибольший смысла для дивизиона. Белал был долгое время в топ-10, а сейчас он в пятерке лучших. Я думаю, UFC потребуется время, чтобы создать кого-то, кто сможет бросить вызов чемпиону. Я никогда не думал, что окажусь в таком положении и никогда не думал, что у меня будет столько работы. Я хочу вернуть титул, но мне нужно время, чтобы просто посмотреть, как будут развиваться события. Прямо сейчас в полусреднем дивизионе все туманно, да и в среднем тоже. Я просто беру паузу и обдумываю свой следующий шаг»

    Мухаммад сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Белал идет в UFC на серии из девяти побед кряду.

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