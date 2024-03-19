Усман: Бой Эдвардса с Мухаммадом имеет наибольший смысла для дивизиона

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе считает , что действующий обладатель титула в их дивизионедолжен подраться в следующем бою против

«Бой Эдвардса с Мухаммадом имеет наибольший смысла для дивизиона. Белал был долгое время в топ-10, а сейчас он в пятерке лучших. Я думаю, UFC потребуется время, чтобы создать кого-то, кто сможет бросить вызов чемпиону. Я никогда не думал, что окажусь в таком положении и никогда не думал, что у меня будет столько работы. Я хочу вернуть титул, но мне нужно время, чтобы просто посмотреть, как будут развиваться события. Прямо сейчас в полусреднем дивизионе все туманно, да и в среднем тоже. Я просто беру паузу и обдумываю свой следующий шаг»

Мухаммад сейчас занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Белал идет в UFC на серии из девяти побед кряду.