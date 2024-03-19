Мойкано дал согласие на поединок с Пимблеттом

Рейтинговый легковес UFC согласен драться с восходящей звездой в их дивизионе, идущим без поражений в промоушене.

«Посмотрим, когда они пришлют тебе контракт, что ты собираешься сделать. Я уверен, что сотру тебя с лица земли. Я собираюсь побить тебя. Если они пришлют мне контракт, и имя там будет Пэдди Пимблетт, я подпишу со словами: легкие деньги. Это будут самые легкие деньги за всю мою жизнь, и у тебя будет тяжелая ночь, потому что я собираюсь выбить из тебя абсолютно все. Запомни мои слова: я побеждаю на UFC 300 и попадаю в топ-10, а затем побью тебя хоть в Лондоне, хоть в Бразилии — это не имеет значения»

Мойкано в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Дрю Добера и занимает 13-ю строчку в рейтинге легковесов. Пимблетт ранее по очкам победил Тони Фергюсона и пока не входит в топ-15.