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    Ковингтон о Пейдже: Он просто мусор, это легкие деньги для меня

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон раскритиковал дебют Майкла Пейджа в промоушене.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Он просто мусор и бездельник. Я имею в виду, посмотрите на его последний бой перед дебютом в UFC. Его побил парень, который дерется в индийских казино, его побил Майк Перри. Мы видели, что было с Майком Перри в UFC, он получил перелом носа и был нокаутирован в трех из четырех боях. Пейджа просто хотят раскрутить. Они дают ему парня в дебюте в лице Кевина Холланда, который полный профан. Пейдж даже не сумел его удосрочить. Ему не светит попасть на вершину в нашем весе. Бой Пейджа со мной? Да это легкие деньги для меня»

    Колби Ковингтон является четвертым номером в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В последнем своем поединке в битве за титул он потерпел поражение единогласным решением судей от Леона Эдвардса.

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