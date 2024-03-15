Ковингтон о Пейдже: Он просто мусор, это легкие деньги для меня

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе раскритиковал дебютв промоушене.

«Он просто мусор и бездельник. Я имею в виду, посмотрите на его последний бой перед дебютом в UFC. Его побил парень, который дерется в индийских казино, его побил Майк Перри. Мы видели, что было с Майком Перри в UFC, он получил перелом носа и был нокаутирован в трех из четырех боях. Пейджа просто хотят раскрутить. Они дают ему парня в дебюте в лице Кевина Холланда, который полный профан. Пейдж даже не сумел его удосрочить. Ему не светит попасть на вершину в нашем весе. Бой Пейджа со мной? Да это легкие деньги для меня»

Колби Ковингтон является четвертым номером в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В последнем своем поединке в битве за титул он потерпел поражение единогласным решением судей от Леона Эдвардса.