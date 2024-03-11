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    Сен-Дени назвал причину поражения в бою с Порье

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Ислам Махачев
    Французский боец ММА Бенуа Сен-Дени назвал причину поражения в поединке с Дастином Порье на турнире UFC 299.

    Дастин Порье (слева)
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    Дастин Порье (слева)

    «К сожалению, этим вечером я не смог полностью проявить себя. Мой организм не реагировал после недели приема антибиотиков для борьбы с инфекцией. К сожалению, у меня был только один раунд, который я мог вам дать»

    Бой Порье и Сен-Дени стал со-главным событием вечера на турнире UFC 299. Француз уверенно забрал первый раунд, но в следующем отрезке проиграл нокаутом.

    Для Бенуа это первое поражение в рамках легкого дивизиона. Порье, благодаря данной победе, сохранил третью строчку в рейтинге и далее может подраться за титул с Исламом Махачевым.

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