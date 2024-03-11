Сен-Дени назвал причину поражения в бою с Порье

Французский боец ММА назвал причину поражения в поединке сна турнире UFC 299.

«К сожалению, этим вечером я не смог полностью проявить себя. Мой организм не реагировал после недели приема антибиотиков для борьбы с инфекцией. К сожалению, у меня был только один раунд, который я мог вам дать»

Бой Порье и Сен-Дени стал со-главным событием вечера на турнире UFC 299. Француз уверенно забрал первый раунд, но в следующем отрезке проиграл нокаутом.

Для Бенуа это первое поражение в рамках легкого дивизиона. Порье, благодаря данной победе, сохранил третью строчку в рейтинге и далее может подраться за титул с Исламом Махачевым.