Фьюри прокомментировал результат боя Нганну и Джошуа

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе прокомментировал прошедший поединок между

«Сложно что-то говорить об уровне бокса Нганну. Я не знаю, насколько Фрэнсис был хорош в нашем бою, но одно я знаю точно, я нанес ему несколько хороших ударов, а также ударил локтем прямо в лицо и не сдвинул его с места! Так что я не знаю, насколько хорош его бокс. Я наносил ему сильные удары в перчатках весом 10 унций, и он даже не был потрясен. Джошуа выиграл бой у Нганну, но что это дает ему? "Эй Джей" сильно рисковал и не получил никакой награды, кроме денег»

Поединок Нганну и Джошуа по правилам бокса состоялся в ночь с 8 на 9 марта. Энтони одержал в нем победу нокаутом во втором раунде.