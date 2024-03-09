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    Фьюри прокомментировал результат боя Нганну и Джошуа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал прошедший поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа.

    Тайсон Фьюри (слева)
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    Тайсон Фьюри (слева)

    «Сложно что-то говорить об уровне бокса Нганну. Я не знаю, насколько Фрэнсис был хорош в нашем бою, но одно я знаю точно, я нанес ему несколько хороших ударов, а также ударил локтем прямо в лицо и не сдвинул его с места! Так что я не знаю, насколько хорош его бокс. Я наносил ему сильные удары в перчатках весом 10 унций, и он даже не был потрясен. Джошуа выиграл бой у Нганну, но что это дает ему? "Эй Джей" сильно рисковал и не получил никакой награды, кроме денег»

    Поединок Нганну и Джошуа по правилам бокса состоялся в ночь с 8 на 9 марта. Энтони одержал в нем победу нокаутом во втором раунде.

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