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    Ройвал о Мокаеве: Он отстой, на его бои скучно смотреть

    Бои ММА UFC Брэндон Морено Мухаммад Мокаев
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе Брэндон Ройвал раскритиковал выступление Мухаммада Мокаева против Алекса Переза на прошедшем турнире в Лас-Вегасе.

    Брэндон Ройвал
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    Брэндон Ройвал

    «Может быть, он заслуженно победил Алекса Переса, а может и нет. После первого раунда казалось, что с Мокаевым покончено. Он отстой, на его бои скучно смотреть. У меня наступает амнезия, когда я смотрю его поединки»

    Мухаммад Мокаев в предыдущем поединке одолел Алекса Переза единогласным решением судей и поднялся на седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

    Ройвал является первым номером ростера в этой категории. Ранее он одолел раздельным решением судей бывшего чемпиона Брэндона Морено на турнире в Мексике.

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