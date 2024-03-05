Ройвал о Мокаеве: Он отстой, на его бои скучно смотреть

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе раскритиковал выступлениепротивна прошедшем турнире в Лас-Вегасе.

«Может быть, он заслуженно победил Алекса Переса, а может и нет. После первого раунда казалось, что с Мокаевым покончено. Он отстой, на его бои скучно смотреть. У меня наступает амнезия, когда я смотрю его поединки»

Мухаммад Мокаев в предыдущем поединке одолел Алекса Переза единогласным решением судей и поднялся на седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC.

Ройвал является первым номером ростера в этой категории. Ранее он одолел раздельным решением судей бывшего чемпиона Брэндона Морено на турнире в Мексике.