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    Розенстрайк назвал еще двух возможных соперников помимо Льюиса

    Бои ММА UFC Сборная России Тай Туиваса
    Суринамский боец ММА Жаирзиньо Розенстрайк, выступающий в тяжелом весе UFC, обозначил двух потенциальных соперников помимо Деррика Льюиса.

    Жаирзиньо Розенстрайк
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    Жаирзиньо Розенстрайк

    «Есть пара имен, с которыми я еще не сталкивался. Не считая Льюиса, меня интересуют Тай Туйваса и Сергей Спивак. Они все в топ-15. Но я никогда не вызываю кого-либо на поединок, потому что не хочу ждать их. Я хочу отдохнуть, а затем вернуться и посмотреть, кто свободен»

    На прошедшем турнире UFC Vegas 87 Жаирзиньо Розенстрайк в главном событии вечера одолел техническим нокаутом по окончании четвертого раунда Шамиля Газиева.

    Суринамский боец располагается на 12-й строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Следующий свой поединок Розенстрайк планирует провести в июне.

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