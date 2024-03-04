Розенстрайк назвал еще двух возможных соперников помимо Льюиса

Суринамский боец ММА, выступающий в тяжелом весе UFC, обозначил двух потенциальных соперников помимо

«Есть пара имен, с которыми я еще не сталкивался. Не считая Льюиса, меня интересуют Тай Туйваса и Сергей Спивак. Они все в топ-15. Но я никогда не вызываю кого-либо на поединок, потому что не хочу ждать их. Я хочу отдохнуть, а затем вернуться и посмотреть, кто свободен»

На прошедшем турнире UFC Vegas 87 Жаирзиньо Розенстрайк в главном событии вечера одолел техническим нокаутом по окончании четвертого раунда Шамиля Газиева.

Суринамский боец располагается на 12-й строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. Следующий свой поединок Розенстрайк планирует провести в июне.