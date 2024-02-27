Кроуфорд может подняться в первый средний вес ради боя с Тимом Цзю

, президент WBO, сообщил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах заинтересован в поединке с

«У нас уже были разговоры об этом поединке и Кроуфорд в нем заинтересован. На днях мы встретимся и поговорим о его подъеме в первый средний вес для боя с Тимом Цзю»

Теренс Кроуфорд действующий чемпион мира в полусреднем весе по трем версиям. В последнем бою он победил техническим нокаутом Эррола Спенса. Цзю принадлежит пояс WBO в первом среднем весе.

Тим в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу. Как и Кроуфорд, Цзю ранее не потерпел ни единого поражения на профессиональном ринге.