Маддалена намерен драться с Рахмоновым, если пройдет Бернса

Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC рассказал , в каком случае он бросит вызов своему конкуренту по весовой категории

«Я полностью сосредоточен на бое с Бернсом. Если сумею пройти его, то тогда хотел бы встретиться в пятираундовом поединке против Шавката Рахмонова в битве за статус претендента. Это самый жесткий парень в нашем дивизионе, не считая меня»

Маддалена на данный момент идет 11-м в ростере полусреднего дивизиона UFC. На 299-м турнире в марте он подерется с бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом.

Рахмоновым, с которым хочет провести поединок Джек Маддалена, является третьим номером в ростере категории до 77,1 кг. В предыдущем поединке Шавкат одолел удушающим приемом во втором раунде Стивена Томпсона.