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    Маддалена намерен драться с Рахмоновым, если пройдет Бернса

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс Шавкат Рахмонов
    Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC Джек Маддалена рассказал, в каком случае он бросит вызов своему конкуренту по весовой категории Шавкату Рахмонову.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    «Я полностью сосредоточен на бое с Бернсом. Если сумею пройти его, то тогда хотел бы встретиться в пятираундовом поединке против Шавката Рахмонова в битве за статус претендента. Это самый жесткий парень в нашем дивизионе, не считая меня»

    Маддалена на данный момент идет 11-м в ростере полусреднего дивизиона UFC. На 299-м турнире в марте он подерется с бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом.

    Рахмоновым, с которым хочет провести поединок Джек Маддалена, является третьим номером в ростере категории до 77,1 кг. В предыдущем поединке Шавкат одолел удушающим приемом во втором раунде Стивена Томпсона.

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