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    Бенавидес дебютирует в полутяжелом весе и проведет бой с Гвоздиком

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дэвид Бенавидес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
    Непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес, обладатель временного титула WBC во втором среднем весе, проведет следующий поединок против Александра Гвоздика.

    Александр Гвоздик
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    Александр Гвоздик

    Их бой пройдет в полутяжелом дивизионе. На кону встречи будет стоять временный титул по версии WBC. Для Бенавидеса этот бой станет дебютным в категории до 79,4 кг.

    Также известно, что победитель поединка между Дэвидом и Александром получит право подраться с Биволом или Бетербиевым за все пояса. Пока точная дата противостояния Бенавидеса и Гвоздика неизвестна.

    Дэвид подходит к этой встрече после победы над Деметриусом Андраде нокаутом. Гвоздик в предыдущем поединке финишировал во втором раунде Исака Родригеса.

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