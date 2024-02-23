Бенавидес дебютирует в полутяжелом весе и проведет бой с Гвоздиком

Непобежденный американский боксер, обладатель временного титула WBC во втором среднем весе, проведет следующий поединок против

Их бой пройдет в полутяжелом дивизионе. На кону встречи будет стоять временный титул по версии WBC. Для Бенавидеса этот бой станет дебютным в категории до 79,4 кг.

Также известно, что победитель поединка между Дэвидом и Александром получит право подраться с Биволом или Бетербиевым за все пояса. Пока точная дата противостояния Бенавидеса и Гвоздика неизвестна.

Дэвид подходит к этой встрече после победы над Деметриусом Андраде нокаутом. Гвоздик в предыдущем поединке финишировал во втором раунде Исака Родригеса.