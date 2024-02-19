Линарес уверен, что Ломаченко не сумеет финишировать Камбососа

Бывший чемпион мира по боксу в легком веседал прогноз на поединокза вакантный титул по версии IBF.

«Я думаю, Ломаченко выиграет этот бой. Я также видел Камбососа много раз, и он всегда великолепно выглядел в зале на тренировках. Вряд ли Джордж проиграет нокаутом. Я вижу победу Ломаченко решением»

Титульное противостояние Ломаченко и Камбососа пройдет 12 мая. Ранее украинец также дрался с Хорхе Линаресом. Их бой проходил в 2018 году.

Тогда украинец одержал победу нокаутом в десятом раунде и отобрал у Линареса титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA Super. Свой последний бой Василий проиграл по очкам Девину Хэйни весной 2023-го.