Трудовые победы Люке и Свонсона, быстрый нокаут от Раунтри. Обзор карда UFC Vegas 78

В ночь с 12 на 13 августа состоялся турнир UFC Vegas 78. В главном событии вечера встретились Рафаэль Дос Аньос и Висенте Люке

Бои предварительного карда

1. Джулиана Миллер в женском наилегчайшем весе проиграла нокаутом в первом раунде Луане Сантос

2. Дэмон Блэкшир в легчайшем весе победил сабмишном в первом раунде Хосе Джонсона

3. Монтсеррат Руис в женском минимальном весе уступила нокаутом в третьем раунде Жаклин Аморим

4. Джош Парисян в тяжелом дивизионе проиграл армбаром в первом раунде Мартину Будаю

5. Фрэнсис Маршалл в полулегком весе уступил нокаутом в первом раунде Исаку Дулгариану

6. Теренс Маккинни в легком дивизионе нокаутировал в первом раунде Майка Бридена

7. Маркус Макги в легчайшем дивизионе нокаутировал в первом раунде Джейпи Байса

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 78

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в среднем весе с участием Джоша Фремда и Джейми Пикетта. Бойцы задали невысокий темп и поначалу встречи практически не наносили друг другу ударов.

Ближе к середине раунда редкие размены в стойке сменились на вязкую борьбу в клинче у сетки. После перерыва темп поединка немного повысился. Джош поочередно менял этажи, доставля Пикетту неприятности в стойке.

Джейми попытался стянуть Фремда на землю и попался на гильотину. Воспользоваться шансом финишировать соперника Джош не сумел. Однако измотанный Джейми изрядно просел физически в заключительном отрезке.

Фремд сумел прижать оппонента к сетке и начал работать первым номером, нанося удары по корпусу. Джош довел поединок до логического завершения по очкам в свою пользу. А вот Пикетт потерпел в UFC уже четвертое поражение кряду. Возможно, это был его последний бой в самом сильном промоушене планеты.

Еще один поединок в среднем весе проходил между ЭйДжеем Добсоном и Тафоном Нчукви. Практически с первых секунд встречи камерунец решил обрушить град ударов на своего соперника. Однако такая чрезмерная активность со стороны Нчукви только разозлила Добсона.

Он охладил пыл противника удачной серией ударов, а ближе к концу пятиминутки засушил поединок, стянув африканца на канвас. Во втором отрезке бойцы продолжили рубку в стойке.

ЭйДжей казался немного точнее, но весомого преимущества у него не было. В заключительном отрезке Тафон решил к своему боксу подключить удары ногами. Его хай-кики и мидл-кики доставляли определенные неприятности Добсону.

Американец больше ничего не придумал, как попробовать перевести противостояние на землю. Он провел удачный тейкдаун, занял выгодную позицию в партере и немного поработал первым номером. Этого оказалось достаточно, и судьи отдали Добсону победу единогласным решением.

ЭйДжей Добсон globallookpress.com

В женском минимальном весе очный поединок проводили Польяна Виана и Ясмин Лусиндо. Несмотря на то что, обе девушки являются представительницами БЖЖ, их встреча началась с ярких разменов на руках.

Ясмин в ряде эпизодов полностью перебоксировала противницу. Польяна практически сразу же решила перевести бой в свою родную стихию — в партер. Однако развить успех так и не получилось.

Лусиндо удачно защищалась и не дала сопернице провести прием. Во втором отрезке Ясмин продолжила наращивать преимущество в стойке. Ближе к концу пятиминутки ей удалось отправить Польяну в нокдаун, а далее провести гильотину.

Следующий поединок, проходивший в полутяжелом весе, также закончился в первом раунде. 13-й номера рейтинга Халил Раунтри встретился с Крисом Дакасом, для которого это был дебют в категории до 93 кг.

У новичка дивизиона мало, что получалось. Вчерашний тяжеловес проводил взрывные серии, пытаясь достать Раунтри оверхэндом. Тот, в свою очередь, грамотно встречал Дакаса джебом и практически в самом начале встречи отправил его в нокдаун.

Крис сразу же поднялся на ноги с попыткой провести тейкдаун. Халил не позволил противнику стянуть себя вниз. Он удачно защитился и продолжил развивать свой успех.

В одном из эпизодов Раунтри поймал Дакаса левым прямым, после чего тот вновь отправился в нокдаун. Халил провел серию добивающих ударов, финишировав оппонента со второй попытки. Неудачный дебют Криса в полутяжелом весе продлился чуть более 2,5 минут.

Люке и Свонсон реабилитировались после поражений

Хаким Даводу globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полулегком весе встретились Каб Свонсон и Хаким Даводу. Более молодой канадец решил сделать ставку на быструю победу. Он активно работал ногами в первом раунде, пытаясь срубить своего соперника.

Однако 39-летний ветеран все прекрасно видел. Свонсон грамотно сокращал дистанцию и точно пробивал по корпусу противника. После перерыва Хаким предпринял еще одну попытку сокрушить оппонента.

Плотный удар ногой с разворота немного потряс ветерана. Однако Свонсон практически сразу пришел в себя и не постеснялся зарубиться с соперником на ближней дистанции. Ближе к концу второго раунда 39-летний американец немного выдохся.

Каб слишком часто промахивался, что было на руку Даводу. Тем не менее, Свонсон выдал отличную концовку. В заключительном отрезке он вновь начал попадать. А ближе к финальному свистку Свонсон провел удачный тейкдаун и попытался выйти на ручной треугольник.

Закончить бой досрочно не получилось. Тем не менее, все рефери с одинаковым счетом 29-28 отдали победу 39-летнему американцу. Свонсон реабилитировался после поражения от Джонатана Мартинеза и намекнул Хакиму Даводу на то, что ему еще далеко до уровня топ-15.

В главном событии вечера в полусреднем дивизионе встретились десятый номер рейтинга Висенте Люке и экс-чемпион легкой категории Рафаэль Дос Аньос. Начало поединка было довольно осторожным.

Видя нежелание Люке активно прессинговать, бразильский ветеран сразу же предпринял попытку тейкдауна. Однако 38-летний Дос Аньос сам попался на гильотину. Впрочем, это попытка удушающего приема со стороны Висенте ни к чему не привела.

После перерыва Рафаэль продолжил гнуть свою линию. Он проводил бесчисленные попытки тейкдаунов, но безуспешно. По истечении двух отрезков возрастной Дос Аньос просел физически.

В последующих пятиминутках Люке не только прессинговал его в стойке, но и сам не стеснялся бороться с представителем БЖЖ. В пятом отрезке Висенте едва не финишировал Дос Аньоса на земле. Он легко стянул бразильца вниз, забрал спину и вышел на удушающий прием.

Однако Люке просто не хватило времени, чтобы закончить бой досрочно. Дос Аньос дотерпел до финального свистка и проиграл поединок единогласным решением. Люке сохранил место в топ-10, а Рафаэль после такого исхода, возможно, вновь вернется в легкий вес.