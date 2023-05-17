Дерн встретится с Хилл, Шахбазян подерется с Эрнандесом. Анонс карда UFC Vegas 73

В ночь с 20 на 21 мая состоится турнир UFC Vegas 73. В главном событии вечера встретятся Маккензи Дерн и Анджела Хилл

Бои предварительного карда

1. Такаши Сато в полусреднем весе встретится с Тембой Горимбо

2. Виктория Леонардо проведет бой против Наталии Силвы в женском наилегчайшем весе

3. Чейс Хупер в легком весе сразится с Ником Фиоре

4. Илир Латифи проведет поединок в тяжелом дивизионе с Родриго Насименто

5. Орион Косче и Гилберт Урбина подерутся в полусреднем дивизионе

6. Каролина Ковалькевич встретится с Ванессой Демопулус в женском минимальном весе

UFC Vegas 73: Dern vs Hill — May 20 | Fight Promo

Бои основного карда

Открывает основной кард турнира в Лас-Вегасе поединок в легком весе с участием Майкла Джонсона и Диего Феррейры. Обоих бойцов можно назвать уже сбитыми летчиками, потому как в последнее время они часто проигрывают.

5-6 лет назад назад Майкл располагался в первой десятке рейтинга и был полноправным участником титульной гонки. Однако с возрастом физические кондиции американца стали сходили на нет, и он начал проигрывать всем подряд.

Не так давно Джонсон шел на серии из четырех поражений кряду. Далее сумел нокаутировать 38-летнего ветерана Алана Патрика, не дравшегося 2,5 года. Затем проиграл решением Джейми Малларки и победил по очкам Марка Диакеси.

Пик Феррейры закончился после победы в 2020-м над угасающим Энтони Петтисом. Далее бразилец проиграл 3 встречи кряду. И с учетом того, что Майклу сейчас 36, а Диего 38 их очный поединок вряд ли пройдет в высоком темпе.

Вопрос о том, кто фаворит, очень сложный. Феррейра и Джонсон явно не те, что раньше. Поэтому бой обещает быть вязким и монотонным, и возможно дойдет до решения судей.

Еще один поединок основного карда пройдет в рамках легкого дивизиона. На этот раз в клетку выйдут Хайисаер Махешате и Вячеслав Борщев. В предыдущих своих встречах предстоящие соперники потерпели неудачи.

Китайский боец уступил по очкам Рафе Гарсия. Борщев, в свою очередь, не смог одолеть Майка Дэвиса, проиграв ему решением. Для российского легковеса это было второе поражение кряду в промоушене.

Так что теперь Борщеву необходимо реабилитироваться и идти только вперед в предстоящем поединке. Шансы на успех у россиянина есть. Махешате далеко не самый физически крепкий боец. При этом он немало пропускает в стойке.

Можно также попробовать подключить работу в партере. Хайисаер является базовым кикбоксером, у которого нет должной защиты от тейкдаунов. Однако у китайского бойца размах рук на 8 см больше, чем у россиянина. Это преимущество со стороны Махешате будет доставлять Борщеву определенные проблемы в стойке.

Хоакин Бакли globallookpress.com

Следующий поединок пройдет в полусреднем весе с участием Андре Фиальо и Хоакина Бакли. Каждый из них не так давно побывал в нокауте. Фиальо ранее в третьем раунде уступил Муслиму Салихову.

А Бакли в рамках среднего дивизиона во второй пятиминутке проиграл Крису Кертису. После той неудачи американец решил спуститься в более низкую категорию.

У Хоакина будет серьезное преимущество в габаритах, ведь даже в среднем дивизионе он смотрелся гораздо крупнее, чем большинство его соперников. Сильные боковые удары и хорошая выносливость — главное оружие американца.

Андре ждет очередной непростой поединок, в котором ему остается рассчитывать только на случайный нокаут. С учетом нынешней формы португальца пройти такого крепкого парня, как Бакли, ему будет крайне трудно.

Далее в октагон выйдут Эмили Дюкот и Лупита Годинез, чья встреча состоится в промежуточном весе до 54,4 кг. Девушки подошли к этому бою с идентичной статистикой. У каждой из них по одному поражению и 3 победы в четырех предыдущих поединках.

Для Эмили это будет третий бой в UFC, в то время как ее соперница дерется в промоушене уже давно. Но пройти Годинез она может за счет хорошего уровня борьбы. 4 победы в карьере сабмишнами говорят о том, что Дюкот не станет легкой прогулкой для мексиканки.

Все будет зависеть от того, сумеет ли Лупита сдержать напор своей противницы. Мексиканка предпочитает драться только в стойке, в партер она никогда не идет. На этот раз ей придется столкнуться с очень неудобной и вязкой противницей, которой для победы может хватить одного или двух успешных тейкдаунов.

Шахбазян и Хилл настроены только на победу

Эдмен Шахбазян globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона встретятся Эдмен Шахбазян и Энтони Эрнандес. Американский боец с армянскими корнями ранее подавал большие надежды в UFC.

Он стремительно ворвался в топ-15 дивизиона с последующими перспективами на претендентский поединок. Но после трех досрочных побед в первом раунде далее случились 3 поражения кряду.

Эдмен проиграл нокаутом Дереку Брансону, уступил по очкам Джеку Херманссону, а далее упал на канвас от ударов Нассурдина Имавова. Шахбазян покинул топ-15 средневесов и теперь ему придется заново доказывать свое право на попадание в рейтинг.

Закрыть одно из этих поражений он сумел в предыдущем поединке против Далчи Лунгиамбулы. Эдмен финишировал африканского бойца во втором раунде, начав новую победную серию.

Что касается предстоящего соперника, то Энтони сейчас идет на серии из трех выигранных поединков кряду. Однако оппозиция у него была далеко не самая серьезная.

В списке недавних поверженных нет ни одного бойца из топ-15. И есть вероятность, что его винстрик прервется именно на грядущем ивенте в Лас-Вегасе. Шахбазян будет заряжен только на победу, ведь теперь права на ошибку у него просто нет.

В главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона встретятся Маккензи Дерн и Анджела Хилл. Девушки сейчас занимают восьмую и 14-ю позиции в рейтинге. Нельзя сказать, что они подходят к очному противостоянию в пиковой форме.

Дерн чередует победы с поражениями. Пока что бразильянке никак не удается попасть в топ-5, а теперь она и вовсе вынуждена оберегать восьмую строчку. Хилл недавно шла на серии из трех поражений кряду, но затем сумела пройти Лупиту Годинез и Эмили Дюкот.

Маккензи хоть и опытный боец, но дерется очень нестабильно. А вот Анджела после ряда неудач сумела собраться и теперь демонстрирует более убедительные выступления.

Хорошая физическая форма и постоянный прессинг могут помочь Хилл пройти Дерн. Маккензи остается рассчитывать только на свои борцовские навыки. Если учесть далеко не самую лучшую защиту Анджелы от тейкдаунов, то у Дерн появляются некоторые шансы на успех.

Вряд ли кто-то будет в лишний раз рисковать в погоне за быстрой победой. Поэтому вероятность раннего финиша в таком противостоянии крайне мала.