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    Яркий финиш от Алмейды, прагматичная победа Уокера. Обзор карда UFC Charlotte

    Бразильцы Алмейда и Уокер продолжили свое победное шествие в промоушене

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    Джонни Уокер и Энтони Смит
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    Джонни Уокер и Энтони Смит
    В ночь с 13 на 14 мая состоялся турнир UFC Charlotte. В главном бою вечера встретились Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон Алмейда

    Бои предварительного карда

    1. Джессика Роуз-Кларк в рамках женского легчайшего дивизиона уступила сабмишном в третьем раунде Таинаре Лисбоа

    2. Брайан Баттл в полусреднем весе победил нокаутом в первом раунде Габриэля Грина

    3. Джи Йон Ким в женском наилегчайшем весе в третьем раунде уступила техническим нокаутом Мэнди Бом

    4. Коди Стэнманн в легчайшем весе уступил судейским решением Дугласу Андраде

    5. Карл Уильямс в тяжелом дивизионе судейским решением победил Чейза Шермана

    6. Мэтт Браун в полусреднем весе нокаутировал в первом раунде Корта Макги

    Лучшие моменты турнира UFC Шарлотт

    Бои основного карда

    Основной кард турнира открывал поединок двух полусредневесов Тима Минса и Алекса Мороно. Текущая форма соперников была абсолютно на разном уровне. Мороно продолжает бороться за попадание в топ-15.

    А вот 39-летний ветеран Минс после двух поражений от Холлэнда и Гриффина явно ухудшил свое положение в промоушене. К данному бою он подходил в статусе андердога и очередного подвига от Тима не случилось.

    Алекс ожидаемо пошел вперед уже в самом начале встречи. В первом отрезке Мороно продолжать накидывать сопернику в стойке и искал шанса для прохода в ноги. Уже после стартовой пятиминутки Минс выдохся, а в следующем отрезке наступила развязка противостояния.

    Мороно сумел стянуть своего соперника на канвас. Немного поработав первым номером, ближе к середине отрезка Алекс провел удушающий прием. Для Минса поединок на этом был закончен.

    Он потерпел третье поражение кряду и теперь над его карьерой сгущаются тучи. Алекс, в свою очередь, закрыл предыдущую неудачу в поединке с Сантьяго Понзиниббио. Не исключено, что у него еще будет шанс попасть в рейтинг.

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    • Следующий поединок проходил в полутяжелом весе с участием Игоря Потери и Карлоса Олберга. Предыдущие 2 встречи украинского бойца в UFC не дошли даже до третьего раунда.

    И данный поединок также не стал исключением. Потеря является ярко выраженным ударником, предпочитающим устраивать рубку с первых секунд боя. В предыдущей встрече Игорь уже в стартовом раунде разобрался с ветераном промоушена Маурисио Руа.

    Однако на этот раз он ничего не смог поделать против Карлоса, который подходил к этой встрече на серии из трех побед кряду. Новозеландец разбил своего очередного соперника за 2 минуты.

    Потерю сильно потрясло после пропущенного левого хука. Далее от Олсберга последовало добивание и в итоге украинец оказался в нокауте. Новозеландец финишировал трех соперников подряд в первом раунде. Это серьезная заявка на поединок с представителем топ-15.

    Иен Гэрри и Даниэл Родригез
    globallookpress.com

    Далее в октагон вышли Даниэл Родригез и Иен Гэрри, чья встреча проходила в полусредней весовой категории. 36-летний американец подходил к бою в качестве 15-го номера рейтинга.

    4 победы и одно поражение — вот такая статистика была у Даниэла перед очередным поединком в UFC. Встреча с таким соперником для проспекта дивизиона в лице Гэрри была настоящей проверкой на прочность.

    Ирландец выходил в клетку в качестве непобежденного бойца и в этом противостоянии ожидалась очень серьезная конкуренция. Но в итоге зрители не увидели даже второго раунда. Гэрри очень быстро разобрал более опытного соперника.

    В конце третьей минуты стартового отрезка от ирландца залетает хед-кик в голову Родригеза. Далее от Иена последовало еще несколько ударов локтями и пара хуков. Потрясенный Даниэл пребывал в состоянии грогги.

    Видя неспособность американца продолжать бой, судья остановил встречу. Вот так Гэрри врывается в топ-15 полусреднего дивизиона и по-прежнему остается непобежденным. Теперь в активе преемника Конора Макгрегора 12 побед в профессиональной карьере.

    Алмейда и Уокер прошли очень серьезных соперников

    Жаилтон Алмейда
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в полутяжелом весе проходил поединок между Энтони Смитом и Джонни Уокером. Когда в октагон выходят 2 таких ярких финишера, то зрители на трибунах в ожидании яркой рубки и нокаута со стороны одного из соперников.

    Однако в противостоянии Смита и Уокера было все точностью наоборот. К данному турниру бойцы подходили в качестве пятого и седьмого номеров рейтинга. И рисковать своим местом не хотел никто.

    Уокер с первых секунд занял центр октагона и медленно поддавливал оппонента. Бразилец часто застраивался на одном месте, но стремительной контратаки от Смита так и не последовало.

    Эпатажный Джонни на этот раз решил сыграть вдолгую. В первом раунде он отбивал переднюю ногу американца, пытаясь его замедлить. Также от Уокера залетело несколько точных джебов в лицо соперника. В конце отрезка Энтони решил стянуть бразильца на канвас.

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    • Но во время попытки тейкдауна американец пропустил столько хаммерфистов от Уокера, что едва не упал в нокаут. С невероятным трудом ему удалось перевести соперника на канвас. Но бразилец легко поднялся на ноги и на последних секундах отрезка провел собственный тейкдаун.

    Это были самые яркие эпизоды поединка, ведь во втором и третьем раундах темп замедлился еще сильнее. За весь бой Смит пару раз достал Уокера правым оверхендом. Точных попаданий со стороны бразильца было чуть больше.

    При этом Джонни постоянно шел вперед и продолжал отбивать левую ногу Смита. Такая унылая и прагматичная тактика принесла бразильцу победу единогласным решением судей. И благодаря данному успеху, Джонни врывается в топ-5 полутяжеловесов UFC.

    UFC Шарлотт: Жаилтон Алмейда — Слова после боя

    В главном событии вечера в тяжелом дивизионе встречались Жаирзиньо Розенстрайк и Жаилтон Алмейда. Соперники в преддверии очной встречи занимали девятую и 12-ю позиции в рейтинге.

    Это было очередное классическое противостояние ярко выраженного ударника против базового борца. Жаирзиньо славится своей ударной мощью. Ранее суринамский тяжеловес набил себе в промоушене статистику из семи побед нокаутом.

    Жаилтон за год пребывания в UFC запомнился, как высококлассный грэпплер. Бразилец является выходцем из полутяжелого дивизиона и ко встрече с Розенстрайком он подходил при весе в 104 кг.

    Жаирзиньо — очень габаритный боец. Ему едва удается вписываться в лимит тяжелого дивизиона и на весах перед поединком он показал ровно 120 кг (граница лимита тяжелого дивизиона). Розенстрайк рассчитывал на очередной нокаут.

    Он сразу же пошел вперед, пытаясь задавить оппонента габаритами и мощью. Правда, ни одного точного попадания со стороны Розенстрайка до Алмейды так и не дошло. Зато бразилец очень легко стянул канвас 120-килограммового соперника уже в середине первого раунда.

    Жаилтон сразу же занял выгодную для себя позицию и принялся разбивать Розенстрайка в гранд-энд-паунде. Далее бразилец забрал спину и задушил Жаирзиньо. Таким образом, Алмейда одержал в UFC свою пятую досрочную победу кряду и ворвался в топ-10 тяжелого дивизиона.

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