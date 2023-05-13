«Канело» сохранил свои титулы. После победы над Райдером мексиканец вызвал Бивола

Месть Биволу — главная цель мексиканца на 2023 год

Райдер показал характер

Джон Райдер далеко не самый именитый боксер, и претендентом на все титулы во втором среднем весе он стал, благодаря очень неожиданной победе над Заком Паркером. Британец считается типичным середняком.

По своему статусу он не превосходит былую оппозицию «Канело» в лице Геннадия Головкина, Калеба Планта, Каллума Смита, Сергея Ковалева и остальных. Неудивительно, что к титульнику с мексиканцем Джон подходил в качестве явного андердога.

Пары неплохих комбинаций в арсенале, хорошей выносливости и стойкости недостаточно для того, чтобы сокрушить «Канело». Его бой против Сауля состоялся 6 мая в Мексике на арене «Акрон».

Неудивительно, что данный поединок собрал полные трибуны. За противостоянием Альвареса и Райдера пришли понаблюдать 55000 зрителей, и при такой поддержке местный боец просто не мог проиграть малоизвестному середняку.

Джон РайдерДжон Райдер globallookpress.comgloballookpress.com

Уже в первом раунде «Канело» активно пошел вперед. Он подключал свои боковые удары, заставляя Райдера отходить к канатам. В следующих двух отрезках мексиканец усилил свое давление.

Мощные и хлесткие джебы регулярно залетали в лицо британца. После ряда таких пропущенных у Джона уже в третьем раунде был сломан нос. Сам же британец лишь изредка контратаковал апперкотами.

Пару раз он зацепил ими «Канело», но значимого урона обладатель всех поясов не понес. У претендента практически ничего не получалось в атаке. Большую часть встречи Райдер находился в защите, а в пятом раунде для него случился первый нокдаун.

В восьмом отрезке британец во второй раз упал на канвас, но сумел продолжить бой. В девятом раунде Райдер едва в третий раз за поединок не упал в нокдаун. К тому моменту Сауль уже подустал, и в последних отрезках он дал немного поработать своему сопернику.

Чемпионские раунды прошли на встречных курсах, но на исход противостояния никак не повлияли. Альварес одержал заслуженную победу единогласным решением судей, сохранив звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Разница в классе была очень велика

Сауль Альварес globallookpress.com

В победе Альвареса мало кто мог сомневаться. Мексиканец далеко не идеален и у него самого хватает минусов. Если взглянуть на статистику его боя против Райдера, то британец из 12-ти раундов с натяжкой забрал только 2.

Причем это было только тогда, когда мексиканец устал и дал ему поработать. Британца можно похвалить за стойкость и характер, проявленные в противостоянии с более сильным соперником.

В остальном же «Канело» на голову превосходил претендента. При этом к мексиканцу есть претензии ввиду отсутствия нокаута. В плане навыков между ним и Райдером целая пропасть и такого соперника необходимо было финишировать.

Правда, вместо того, чтобы усилить давление и добить жертву, Альварес просто отступил в чемпионских раундах. Для большей уверенности победа нокаутом была бы мексиканцу очень кстати.

Но в итоге прошедший бой можно охарактеризовать, как хороший тренировочный спарринг для абсолютного чемпиона мира. В общем, данный поединок для мексиканца получился проходным. Он ожидаемо защитил свои титулы и теперь будет двигаться дальше.

Для Райдера поражение судейским решением — это уже огромная победа. Выстоять 12 раундов против самого «Канело» дорогого стоит. Очевидно, своим характером британец выбил себе пару громких поединков с солидным чеком на ближайшие 1-2 года.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что после такого выступления Джон может рассчитывать на бой с Геннадием Головкиным. «GGG» не молодеет и сейчас ему 40 лет. Так что встреча с казахстанским ветераном — это отличный шанс для Райдера выбиться в топы.

Легко точно не будет, ведь мастерство и опыт Головкина его главное оружие. Однако такой бой будет более конкурентным, чем поединок Райдера и Альвареса. Что же касается именитого мексиканца, то у него всегда очень много вариантов.

После очередной проходной защиты так и напрашивается противостояние с непобедимым Дэвидом Бенавидесом. Однако этот бой явно не входит в планы Сауля, и в ближайшее время у него есть задача гораздо серьезнее.

Альварес настаивает на реванше с Биволом

Дмитрий Бивол — Сауль Альварес лучшие моменты Dmitry Bivol vs Saul Alvarez

Мексиканец никак не может забыть исход первого поединка против Дмитрия Бивола. В мае предыдущего года российский боксер сенсационно победил Альвареса единогласным решением судей.

Сауль в тот день был сам не свой. Он слишком много пропускал и сильно выдохся в концовке встречи. Поражение от Бивола было абсолютно заслуженным. Россиянин наряду с Флойдом Мейвезером стали теми бойцами, которых не смог пройти звездный мексиканец.

Доказать то, что Сауль лучше Бивола — это дело принципа. С момента той неудачи Альварес на протяжении всего года постоянно говорил о реванше. Именно россиянин сейчас является самым желанным соперником для «Канело».

И после победы над Джоном Райдером чемпион во втором среднем весе ожидаемо вызвал Дмитрия на реванш. Но россиянин не горит желанием встречаться с «Канело» в ринге еще раз. У чемпиона полутяжелого веса по линии WBA Super есть и свои планы.

Он даже готов отказаться от солидного гонорара. Бивол всегда говорил, что пояса для него в приоритете. Единственный возможный вариант — это ответный поединок на территории Альвареса за все его пояса.

Едва ли мексиканец пойдет на такой риск. Предыдущий их бой проходил в полутяжелом весе и взять реванш Сауль хочет именно там. Однако даже если их встреча и состоится, то фаворитом будет Бивол.

Первый бой показал, что Дмитрий, как боец, гораздо сильнее. Мексиканец сейчас пребывает не в пиковой форме. Так что Сауль заведомо хочет подписать себе контракт на третье поражение в карьере.