Яркая победа Сэндхагена над Верой, провал Куницкой в бою с Холм. Обзор карда UFC San Antonio

Результаты боев предварительного карда
1. Виктор Альтамирано в наилегчайшем весе одолел единогласным решением Винициуса Сальвадора
2. Сиджей Вергара в наилегчайшем дивизионе нокаутировал во втором раунде Даниэля Да Силву
3. Тревин Джайлс раздельным решением судей одолел Престона Парсонса в полусреднем весе
4. Стивен Петерсон уступил Лукасу Александеру в полулегком дивизионе единогласным решением судей
Бои основного карда
Основной кард турнира в Сан-Антонио открывал поединок в полулегком весе с участием Даниэла Пинеды и Такера Латца. Стоит отметить, что оба соперника подходили к очному противостоянию с идентичной статистикой.
Каждый из них в предыдущих двух поединках потерпел по одному поражению и одержал по одной победе. В силу более молодого возраста фаворитом считался именно Латц. Однако 37-летний Пинеда уже с первых секунд пытался обозначить в октагоне свое преимущество.
Стартовый отрезок получился довольно ровным и отдать кому-либо предпочтение было сложно. Зато во втором раунде Такер неожиданно попался на гильотину со стороны своего соперника. Латц находился в сидячем положении и был прижат спиной к сетке.
В это время Даниэл закинул левую руку на шею соперника и далее сам перевернулся на спину, чтобы усилить захват. Спустя несколько мгновений, Такер был вынужден сдаться, а Пинеда одержал яркую и важную для себя победу.
Далее в октагон выходили Чиди Нджокуани и Альберт Дураев чей бой проходил в рамках среднего дивизиона. С самых первых секунд россиянин завладел территориальным преимуществом и пытался проходить в ноги своему сопернику.
Ему без проблем удавалось переводить Чиди на канвас и далее контролировать его. Закончить поединок сабмишном в первом раунде Альберт не сумел, но стартовый отрезок явно остался за ним. Во втором раунде американец пришел в себя и начал активно подключать удары ногами.
Альберт был вынужден обороняться и искать очередной удобный момент для тейкдауна. Подобная ситуация происходила в клетке и в третьем отрезке. Концовка получилась очень яркой, а бойцы не стеснялись идти в в откровенные размены.
После провального первого раунда Нджокуани сумел вернуться в поединок, нанеся сопернику немалый урон. Но судьи раздельным решением отдали победу именно российскому бойцу. Таким образом, Дураев закрывает свое предыдущее поражение от Хоакина Бакли.
Также не менее конкурентный поединок получился в женском наилегчайшем дивизионе с участием Андреа Ли и Мэйси Барбер. Последняя подходила к этой встрече на серии из трех побед кряду. Ввиду более молодого возраста Мэйси считалась фаворитом, и свой статус она оправдала.
Барбер была немного активнее своей соперницы. В целом, возрастная Ли смотрелась очень неплохо. Но все же ее противница попадала чаще на протяжении всех трех раундов. Функциональная подготовка Андреа оставляет желать лучшего, и из-за нехватки сил она на эту встречу и проиграла.
Судьи отдали Мэйси победу раздельным решением. Теперь 24-летняя американка идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Благодаря данному успеху, Барбер должна занять 11-ю позицию в рейтинге и, возможно, ее следующий бой будет с соперницей из топ-10.
Нэйт Ландвер и Остин Линго противостояли друг другу в рамках полулегкого дивизиона. Каждый из них подходил к этому бою после двух побед кряду в предыдущих встречах.
Но в данном поединке в отличие от двух предыдущих все закончилось гораздо раньше. Если в первом отрезке оба бойца выглядели неплохо, то вот во втором раунде инициатива полностью перешла на сторону Нэйта.
Ближе к концу на пятиминутки от 34-летнего американца залетает точный хед-кик в голову оппонента. Остин был потрясен, и в этот момент Нэйт решил провести тейкдаун. Ему без проблем удалось перевести соперника на канвас, а далее провести удушающий прием.
Линго выбраться из данной ситуации не сумел и был вынужден сдаться. В итоге Ландвер одержал третью победу кряду, и теперь он вправе рассчитывать на соперника из топ-15.
Сэндхаген и Холм разбивали своих соперников вплоть до финального свистка
В со-главном событии вечера в женском легчайшем дивизионе сошлись Холли Холм и Яна Куницкая. Возрастная американка ранее была чемпионкой в этой весовой категории. Сейчас она располагается на третьей строчке в рейтинге, а ее соперница в преддверии данной встречи была на шестой позиции.
Куницкая не выходила в октагон на протяжении двух лет, и этот простой явно сказался на ее физических кондициях. До середины первого раунда Яна выглядела неплохо и даже пыталась завладеть инициативой.
Но вот далее Холм активно пошла вперед, доминируя над своей над своей соперницей во всех аспектах. Примечательно, что Холли, являясь базовым боксером, решила сделать в данном поединке ставку на борьбу.
Ей без проблем удалось перевести россиянку на канвас и контролировать ее до конца отрезка. Во втором раунде одностороннее избиение со стороны Холм продолжилось. Она разбивала Куницкую в стойке, а при первом удачном моменте переводила ее в партер.
Россиянка откровенно выживала, а Холм продолжала доминировать над соперницей в гранд-энд-паунде. В третьем отрезке ситуация ничуть не поменялась, и Холли все также успешно избивала Куницкую.
По итогам судейских карточек экс-чемпионка одержала закономерную победу единогласным решением. Несмотря на то, что Холм уже 41 год, она продолжает демонстрировать в клетке высочайший уровень. Возможно, перед завершением карьеры руководство организации и вовсе предоставит ей шанс вернуть пояс.
А в главном событии вечера в легчайшем дивизионе встречались Марлон Вера и Кори Сэндхаген. Эквадорский боец всерьез воспринимался, как один из главных претендентов на титул и потенциальная угроза для чемпиона Алджамейна Стерлинга.
«Чито» подходил к своему очередному поединку на серии из четырех выигранных поединков кряду. Марлон обладает отличной базой кикбоксинга и от его ударов пострадало уже 2 экс-чемпиона UFC, включая Доминика Круза и Фрэнки Эдгара.
Каждого из них Марлон отправил в глубокий нокаут и казалось, что в предстоящем бою он просто переработает Сэндхагена. Однако американец вышел на данный поединок максимально уверенным в себе.
Он уже с первых секунд задал высокий темп, к которому эквадорец оказался просто не готов. В стартовых двух раундах Марлон выживал под градом ударов как в стойке, так и в партере.
«Чито» проснулся и пошел вперед только в третьем отрезке. В этой пятиминутке Вера сделал гораздо больше, чем в предыдущих раундах, но Кори все равно смотрелся на его фоне гораздо лучше.
В четвертом и пятом отрезках американец продолжал доминировать над соперником. Марлон выглядел уже не так ужасно, как это было на старте поединка, но все же ни у кого не возникало сомнений о том, кто выиграет этот бой.
Довольно неожиданно первый судья отдал победу именно «Чито», но двое других рефери остались на стороне Сэндхагена. Кори сумел прервать победную серию перспективного эквадорца, а после собственной виктории он вызвал на бой Мераба Двалишвили.