Яркая победа Сэндхагена над Верой, провал Куницкой в бою с Холм. Обзор карда UFC San Antonio

В ночь с 25 на 26 марта состоялся турнир UFC San Antonio. В главном бою вечера встречались Кори Сэндхаген и Марлон Вера

Результаты боев предварительного карда

1. Виктор Альтамирано в наилегчайшем весе одолел единогласным решением Винициуса Сальвадора

2. Сиджей Вергара в наилегчайшем дивизионе нокаутировал во втором раунде Даниэля Да Силву

3. Тревин Джайлс раздельным решением судей одолел Престона Парсонса в полусреднем весе

4. Стивен Петерсон уступил Лукасу Александеру в полулегком дивизионе единогласным решением судей

Лучшие моменты турнира UFC Сан-Антонио: Сэндхаген vs Вера

Бои основного карда

Основной кард турнира в Сан-Антонио открывал поединок в полулегком весе с участием Даниэла Пинеды и Такера Латца. Стоит отметить, что оба соперника подходили к очному противостоянию с идентичной статистикой.

Каждый из них в предыдущих двух поединках потерпел по одному поражению и одержал по одной победе. В силу более молодого возраста фаворитом считался именно Латц. Однако 37-летний Пинеда уже с первых секунд пытался обозначить в октагоне свое преимущество.

Стартовый отрезок получился довольно ровным и отдать кому-либо предпочтение было сложно. Зато во втором раунде Такер неожиданно попался на гильотину со стороны своего соперника. Латц находился в сидячем положении и был прижат спиной к сетке.

В это время Даниэл закинул левую руку на шею соперника и далее сам перевернулся на спину, чтобы усилить захват. Спустя несколько мгновений, Такер был вынужден сдаться, а Пинеда одержал яркую и важную для себя победу.

Далее в октагон выходили Чиди Нджокуани и Альберт Дураев чей бой проходил в рамках среднего дивизиона. С самых первых секунд россиянин завладел территориальным преимуществом и пытался проходить в ноги своему сопернику.

Ему без проблем удавалось переводить Чиди на канвас и далее контролировать его. Закончить поединок сабмишном в первом раунде Альберт не сумел, но стартовый отрезок явно остался за ним. Во втором раунде американец пришел в себя и начал активно подключать удары ногами.

Альберт был вынужден обороняться и искать очередной удобный момент для тейкдауна. Подобная ситуация происходила в клетке и в третьем отрезке. Концовка получилась очень яркой, а бойцы не стеснялись идти в в откровенные размены.

После провального первого раунда Нджокуани сумел вернуться в поединок, нанеся сопернику немалый урон. Но судьи раздельным решением отдали победу именно российскому бойцу. Таким образом, Дураев закрывает свое предыдущее поражение от Хоакина Бакли.

Мэйси Барбер globallookpress.com

Также не менее конкурентный поединок получился в женском наилегчайшем дивизионе с участием Андреа Ли и Мэйси Барбер. Последняя подходила к этой встрече на серии из трех побед кряду. Ввиду более молодого возраста Мэйси считалась фаворитом, и свой статус она оправдала.

Барбер была немного активнее своей соперницы. В целом, возрастная Ли смотрелась очень неплохо. Но все же ее противница попадала чаще на протяжении всех трех раундов. Функциональная подготовка Андреа оставляет желать лучшего, и из-за нехватки сил она на эту встречу и проиграла.

Судьи отдали Мэйси победу раздельным решением. Теперь 24-летняя американка идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. Благодаря данному успеху, Барбер должна занять 11-ю позицию в рейтинге и, возможно, ее следующий бой будет с соперницей из топ-10.

Нэйт Ландвер и Остин Линго противостояли друг другу в рамках полулегкого дивизиона. Каждый из них подходил к этому бою после двух побед кряду в предыдущих встречах.

Но в данном поединке в отличие от двух предыдущих все закончилось гораздо раньше. Если в первом отрезке оба бойца выглядели неплохо, то вот во втором раунде инициатива полностью перешла на сторону Нэйта.

Ближе к концу на пятиминутки от 34-летнего американца залетает точный хед-кик в голову оппонента. Остин был потрясен, и в этот момент Нэйт решил провести тейкдаун. Ему без проблем удалось перевести соперника на канвас, а далее провести удушающий прием.

Линго выбраться из данной ситуации не сумел и был вынужден сдаться. В итоге Ландвер одержал третью победу кряду, и теперь он вправе рассчитывать на соперника из топ-15.

Сэндхаген и Холм разбивали своих соперников вплоть до финального свистка

Холли Холм и Яна Куницкая globallookpress.com

В со-главном событии вечера в женском легчайшем дивизионе сошлись Холли Холм и Яна Куницкая. Возрастная американка ранее была чемпионкой в этой весовой категории. Сейчас она располагается на третьей строчке в рейтинге, а ее соперница в преддверии данной встречи была на шестой позиции.

Куницкая не выходила в октагон на протяжении двух лет, и этот простой явно сказался на ее физических кондициях. До середины первого раунда Яна выглядела неплохо и даже пыталась завладеть инициативой.

Но вот далее Холм активно пошла вперед, доминируя над своей над своей соперницей во всех аспектах. Примечательно, что Холли, являясь базовым боксером, решила сделать в данном поединке ставку на борьбу.

Ей без проблем удалось перевести россиянку на канвас и контролировать ее до конца отрезка. Во втором раунде одностороннее избиение со стороны Холм продолжилось. Она разбивала Куницкую в стойке, а при первом удачном моменте переводила ее в партер.

Россиянка откровенно выживала, а Холм продолжала доминировать над соперницей в гранд-энд-паунде. В третьем отрезке ситуация ничуть не поменялась, и Холли все также успешно избивала Куницкую.

По итогам судейских карточек экс-чемпионка одержала закономерную победу единогласным решением. Несмотря на то, что Холм уже 41 год, она продолжает демонстрировать в клетке высочайший уровень. Возможно, перед завершением карьеры руководство организации и вовсе предоставит ей шанс вернуть пояс.

А в главном событии вечера в легчайшем дивизионе встречались Марлон Вера и Кори Сэндхаген. Эквадорский боец всерьез воспринимался, как один из главных претендентов на титул и потенциальная угроза для чемпиона Алджамейна Стерлинга.

«Чито» подходил к своему очередному поединку на серии из четырех выигранных поединков кряду. Марлон обладает отличной базой кикбоксинга и от его ударов пострадало уже 2 экс-чемпиона UFC, включая Доминика Круза и Фрэнки Эдгара.

Каждого из них Марлон отправил в глубокий нокаут и казалось, что в предстоящем бою он просто переработает Сэндхагена. Однако американец вышел на данный поединок максимально уверенным в себе.

Он уже с первых секунд задал высокий темп, к которому эквадорец оказался просто не готов. В стартовых двух раундах Марлон выживал под градом ударов как в стойке, так и в партере.

«Чито» проснулся и пошел вперед только в третьем отрезке. В этой пятиминутке Вера сделал гораздо больше, чем в предыдущих раундах, но Кори все равно смотрелся на его фоне гораздо лучше.

В четвертом и пятом отрезках американец продолжал доминировать над соперником. Марлон выглядел уже не так ужасно, как это было на старте поединка, но все же ни у кого не возникало сомнений о том, кто выиграет этот бой.

Довольно неожиданно первый судья отдал победу именно «Чито», но двое других рефери остались на стороне Сэндхагена. Кори сумел прервать победную серию перспективного эквадорца, а после собственной виктории он вызвал на бой Мераба Двалишвили.