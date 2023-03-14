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    Быстрые финиши от Пейджа и Нурмагомедова, разгромное поражение Молдавского. Обзор карда Bellator 292

    Все бои основного карда закончились досрочно

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    Усман Нурмагомедов
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    Усман Нурмагомедов
    11 марта состоялся турнир Bellator 292. В главном бою вечера встречались Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон

    Результаты боев предварительного карда

    1. Тео Хэг в среднем весе одолел сабмишном в первом раунде Адама Уэмслея

    2. Лэйрд Андерсон в полулегком весе задушил в первом раунде Роджелио Луна

    3. Джулиус Энгликас в полутяжелом дивизионе единогласным решением судей уступил Довлетджану Ягшимурадову

    4. Халид Муртазалиев в среднем весе единогласным решением судей одолел Тони Джонсона

    5. Джош Хилл в легчайшем весе победил раздельным решением Касса Белла

    6. Энрике Барзола в легчайшем весе единогласным решением одолел Эрика Переса

    Usman Nurmagomedov & Benson Henderson Post Fight Interviews | Bellator 292

    Результаты боев основного карда

    Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем весе с участием Майкла Пейджа и Гоити Ямаучи. Оба бойца располагаются в первой пятерке рейтинга и являются потенциальными претендентами на титул.

    «Веном» уже давно выступает в Bellator и считается чуть ли не главной звездой промоушена. Этот парень умеет делать шоу не только на пресс-конференциях, но и в самих поединках.

    Соперник у него был довольно серьезный. Ямаучи в последнее время выступает очень удачно и в семи предыдущих поединках он одержал 6 побед. С возрастом у Пейджа начали появляться некоторые пробелы в форме и казалось, что японец сумеет навязать ему серьезную борьбу.

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    • Однако их поединок закончился очень быстро и в нем был нанесен всего лишь один удар. На 26-й секунде встречи Майкл Пейдж пробил лоу-кик прямо под колено своему сопернику.

    У японца сразу же подвернулась нога, и он упал на канвас. Из-за травмы Ямаучи встреча была остановлена, а англичанину присуждена победа техническим нокаутом. Таким образом, «Веном» сумел реабилитироваться за предыдущее поражение в бою с Логаном Сторли.

    Далее проходил поединок в тяжелом весе с участием Валентина Молдавского и Линтона Васселла. Эти бойцы встречались друг с другом в 2019 году, и тогда россиянин забрал поединок в свой актив судейским решением.

    Линтон Вассел
    globallookpress.com

    После победы над британцем Валентин провел еще 3 успешных встречи кряду и далее сразился за пояс с Райаном Бейдером. Молдавский неплохо смотрелся против чемпиона, но уступил ему по итогам пяти раундов.

    Казалось, что после такого выступления проблем в поединке с Линтоном у него не должно возникнуть. Однако уже в первом раунде Валентин опрометчиво пошел в атаку и наткнулся на правый боковой со стороны британца.

    Молдавский рухнул на канвас, а Васселл принялся добивать его. После того, как в голову россиянина влетело 3 удара локтем, судья был вынужден остановить поединок. Линтон абсолютно неожиданно одержал победу и взял реванш у Валентина за их встречу четырехлетней давности.

    Шаблий и Нурмагомедов финишировали своих своих соперников

    Бенсон Хендерсон (справа)
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в легком дивизионе проводили очный поединок Александр Шаблий и Тофик Мусаев. Азербайджанский боец очень стремительно ворвался в элиту весовой категории до 70,3 кг после победы нокаутом в первом раунде в дебютном поединке над Сидни Аутлоу.

    Что касается Александра, то он ранее в Bellator одержал 3 победы кряду. Изначально шансы Шаблия и Мусаева были примерно равны. Их поединок получился весьма конкурентным.

    Явного преимущества у кого-либо не было, и первые 2 раунда прошли очень ровно. Однако в третьем отрезке усталость Тофика дала о себе знать, и Александр постепенно начал перехватывать инициативу.

    Шаблий давил на своего соперника в стойке, а тот пытался держать россиянина на дистанции, чтобы не подпустить вплотную. Александр начал подключать удары ногами и такая тактика дала свои плоды.

    В одном из эпизодов Шаблий пробивает фронт-кик точно в печень. Тофик намекнул рефери на то, что из-за боли не может продолжить встречу. На этом их поединок был закончен, и Александр продолжил свою победную серию.

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    • В главном событии вечера в этой же весовой категории встречались Бенсон Хендерсон и Усман Нурмагомедов. Россиянин не так давно завоевал титул в легком весе.

    Первую защиту пояса ему предстояло провести против бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона. Американец в последние годы показывал не самые убедительные выступления, но в более молодом возрасте он был сильнейшим бойцом в легком весе.

    Сейчас Бенсону уже 39, но он в преддверии встречи располагался на третьей строчке в рейтинге. Тем не менее, шансов на успех против Нурмагомедова у него было очень мало. Впрочем, Усман не дал сделать своему сопернику абсолютно ничего.

    С самых первых секунд российский боец занял центр октагона, начав действовать первым номером. Довольно быстро Нурмагомедов сумел перевести оппонента на землю и далее уже искал возможность досрочного финиша.

    Россиянин забрал спину соперника и принялся душить его. Выбраться из столь плотного захвата Хендерсон не сумел и ему пришлось постучать. Усман провел свою первую защиту чемпионского пояса, а Бенсон после данного поединка объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Пока что форма российского бойца не вызывает никаких вопросов. Усман еще не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Младшему брату Хабиба на данный момент 24 года, а он уже является сильнейшим бойцом легкого дивизиона во второй по значимости лиге мира.

    Сейчас вряд ли кто-то сумеет оказать Нурмагомедову должное сопротивление в Bellator. В поединке с абсолютно каждым соперником Усман будет открываться явным фаворитом.

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