Фонбет: бонус 1000 рублей при регистрации — как получить?

Зачем дают бонусы?
Рассмотрим сначала, зачем букмекеры, и Фонбет в т.ч., раздают бонусы. Это не благотворительность, а маркетинговая акция, привлекающая новых игроков.
Большинство из них не продвинутся дальше того, чтобы воспользоваться этим предложением, но некоторая часть останется играть дальше.
Что за бонус в Фонбете?
Фонбет дает новым игрокам фрибет 1000 рублей. Интересно, что просто
Бонус в виде фрибета легко использовать и, в случае удачи, вывести. Рассмотрим, как это сделать.
Как получить?
1000 рублей для бесплатной ставки без каких-либо финансовых вливаний со своей стороны можно получить так:
- Регистрация
- Установка приложения
- Всё
Как использовать?
Фрибет можно использовать один раз и всей суммой целиком. Ставить можно на ординар с коэффициентом не выше 5.00 или экспресс, каждая ставка внутри которого тоже не может превышать 5.00 (при этом общая сумма самого экспресса не ограничена).
Фрибет доступен только 5 дней после регистрации.
Как выиграть
Выигрыш фрибета считается так:
Чтобы ее вывести на свои счет или карту, необходимо внести минимальный депозит (уже после выигрыша, от 100 рублей) — таково требование закона.
Важно
Регистрируйтесь только сами. Счет или банковская карта тоже должны быть зарегистрированы на вас.
В случае выявления несоответствия бонус будет аннулирован, а аккаунт — заблокирован.