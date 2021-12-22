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    Фонбет: бонус 1000 рублей при регистрации — как получить?

    Букмекеры Фонбет
    Популярная букмекерская контора Фонбет для всех новых игроков предлагает простой и привлекательный бонус: фрибет 1000 рублей. Рассмотрим все плюсы и минусы, способы его получения и вывода.

    Фонбет — бонус 1000 рублей
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    Фонбет — бонус 1000 рублей

    Зачем дают бонусы?

    Рассмотрим сначала, зачем букмекеры, и Фонбет в т.ч., раздают бонусы. Это не благотворительность, а маркетинговая акция, привлекающая новых игроков.

    Большинство из них не продвинутся дальше того, чтобы воспользоваться этим предложением, но некоторая часть останется играть дальше.

    Что за бонус в Фонбете?

    Фонбет дает новым игрокам фрибет 1000 рублей. Интересно, что просто на сайте БК акцию не найти — доступна только для любознательных. Фрибет — это бесплатная ставка. Если такая ставка проиграет, игрок ничего не теряет. Выиграет — получит живые деньги.

    Бонус в виде фрибета легко использовать и, в случае удачи, вывести. Рассмотрим, как это сделать.

    Как получить?

    1000 рублей для бесплатной ставки без каких-либо финансовых вливаний со своей стороны можно получить так:

    Важно: фрибет доступен именно в приложении. В случае, если ваш телефон на Android, то приложение надо будет установить с сайта Фонбета — правила Play Market запрещают приложения с азартными играми.

    Как использовать?

    Фрибет можно использовать один раз и всей суммой целиком. Ставить можно на ординар с коэффициентом не выше 5.00 или экспресс, каждая ставка внутри которого тоже не может превышать 5.00 (при этом общая сумма самого экспресса не ограничена).

    Фрибет 1000

    Фрибет доступен только 5 дней после регистрации.

    Как выиграть

    Выигрыш фрибета считается так: сумма выигрыша минус сумма самого фрибета. Например, вы сделали ставку с коэффициентом 2.0. 1000 х 2.0 = 2000. Из 2000 вычитаем сумму фрибета — 1000 = оставшаяся тысяча ваша.

    Регистрация в Фонбете

    Чтобы ее вывести на свои счет или карту, необходимо внести минимальный депозит (уже после выигрыша, от 100 рублей) — таково требование закона.

    Важно

    Регистрируйтесь только сами. Счет или банковская карта тоже должны быть зарегистрированы на вас.

    Фрибет 1000

    В случае выявления несоответствия бонус будет аннулирован, а аккаунт — заблокирован.

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    Как получить фрибет 1000 рублей в Фонбете?

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