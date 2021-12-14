Mercedes C-Class — в третьем розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

«Новогодний Драйв» Olimpbet Фото: Olimpbet
В этот раз среди основных призов:
- Mercedes C-Class
- PlayStation 5
- гаджеты Apple
- фрибеты до 10 000 рублей
Среди тех, кто не оказался в числе счастливчиков, пройдет утешительный раунд с розыгрышем фрибетов на общую сумму
Как принять участие
Все просто. Делайте ставки в Olimpbet. За каждую ставку от 500 рублей и кэфом от 1.50 дается купон. Чем больше ставок — тем больше собрано купонов.
Все купоны — причем без разницы сыграла ставка или нет — на равных принимают участие в розыгрыше.