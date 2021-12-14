Mercedes C-Class — в третьем розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

15 декабря в 16:00

Букмекерская контора Olimpbet продолжает раздавать призы в акции «Новогодний Драйв».по Москве — третий розыгрыш.

В этот раз среди основных призов:

Mercedes C-Class

PlayStation 5

гаджеты Apple

фрибеты до 10 000 рублей

Среди тех, кто не оказался в числе счастливчиков, пройдет утешительный раунд с розыгрышем фрибетов на общую сумму 50 млн рублей .

Как принять участие

Все просто. Делайте ставки в Olimpbet. За каждую ставку от 500 рублей и кэфом от 1.50 дается купон. Чем больше ставок — тем больше собрано купонов.

Все купоны — причем без разницы сыграла ставка или нет — на равных принимают участие в розыгрыше.