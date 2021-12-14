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    Mercedes C-Class — в третьем розыгрыше «Новогоднего Драйва» Olimpbet

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet продолжает раздавать призы в акции «Новогодний Драйв». 15 декабря в 16:00 по Москве — третий розыгрыш.

    «Новогодний Драйв» Olimpbet
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    «Новогодний Драйв» Olimpbet

    В этот раз среди основных призов:

    • Mercedes C-Class
    • PlayStation 5
    • гаджеты Apple
    • фрибеты до 10 000 рублей

    Среди тех, кто не оказался в числе счастливчиков, пройдет утешительный раунд с розыгрышем фрибетов на общую сумму 50 млн рублей.

    Как принять участие

    Все просто. Делайте ставки в Olimpbet. За каждую ставку от 500 рублей и кэфом от 1.50 дается купон. Чем больше ставок — тем больше собрано купонов.

    Все купоны — причем без разницы сыграла ставка или нет — на равных принимают участие в розыгрыше.

    Принять участие
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