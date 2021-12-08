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    «Новогодний драйв» в Казахстане: второй розыгрыш онлайн

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet в Казахстане 8 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана проведет второй розыгрыш в рамках акции «Новогодний драйв».

    Розыгрыш «Новогоднего драйва»
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    Розыгрыш «Новогоднего драйва»

    Будут определены счастливчики за неделю с 29 ноября по 5 декабря. Призы:

    • фрибеты разного номинала: от 10 000 до 25 000 тенге;
    • три гаджета Apple последнего поколения: iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro;
    • новейшую PlayStation 5;
    • суперприз — Mercedes C-Class

    Следить за ходом розыгрыша онлайн можно прямо здесь:

    Новогодний Драйв — 2-й розыгрыш призов в Казахстане от Olimpbet!

    Чтобы принять участие, нужно в течение недели делать ставки от 2000 тенге и с коэффициентом от 1.50. За каждую такую ставку выдается билет, который затем принимает участие в розыгрыше.

    Чем больше набрано билетов, тем больше шансов на победу.

    Розыгрыш призов в России — тут.

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