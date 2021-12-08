«Новогодний драйв» в Казахстане: второй розыгрыш онлайн

Букмекерская контора Olimpbet 8 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана проведет второй розыгрыш в рамках акции «Новогодний драйв».

Будут определены счастливчики за неделю с 29 ноября по 5 декабря. Призы:

фрибеты разного номинала: от 10 000 до 25 000 тенге;



три гаджета Apple последнего поколения: iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro;



новейшую PlayStation 5;



суперприз — Mercedes C-Class

Следить за ходом розыгрыша онлайн можно прямо здесь:

Новогодний Драйв — 2-й розыгрыш призов в Казахстане от Olimpbet!

Чтобы принять участие, нужно в течение недели делать ставки от 2000 тенге и с коэффициентом от 1.50. За каждую такую ставку выдается билет, который затем принимает участие в розыгрыше.

Чем больше набрано билетов, тем больше шансов на победу.

Розыгрыш призов в России — тут.