«Новогодний драйв» в Казахстане: второй розыгрыш онлайн

Розыгрыш «Новогоднего драйва» Фото: globallookpress.com
Будут определены счастливчики за неделю с 29 ноября по 5 декабря. Призы:
- фрибеты разного номинала: от 10 000 до 25 000 тенге;
- три гаджета Apple последнего поколения: iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro;
- новейшую PlayStation 5;
- суперприз —
Mercedes C-Class
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Новогодний Драйв — 2-й розыгрыш призов в Казахстане от Olimpbet!
Чтобы принять участие, нужно в течение недели делать ставки от 2000 тенге и с коэффициентом от 1.50. За каждую такую ставку выдается билет, который затем принимает участие в розыгрыше.
Чем больше набрано билетов, тем больше шансов на победу.
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