Olimpbet в Казахстане разыгрывает первые призы «Новогоднего Драйва»

Общий призовой фонд акции 2 000 000 000 тенге, а главный приз — автомобиль «Гелендваген».
- PlayStation
- iPhone 13
- Apple Watch 7
- AirPods Pro
- фрибеты от 10 000 до 25 000 тенге
Mercedes C-Class
За ходом розыгрыша можно следить прямо здесь:
Розыгрыш «Новогоднего Драйва» Olimpbet в Казахстане
Как принять участие
Чтобы оказаться среди претендентов на призы, нужно делать ставки в Olimpbet от 2000 тенге и коэффициентом от 1.50. За каждую ставку выдается билет. Чем больше собрано билетов, тем больше шансов на победу.
Кроме того, среди тех, кто принимал участие в акции, но не выиграл основные призы, проходит утешительный розыгрыш фрибетов с общим фондом в 300 миллионов тенге.
Розыгрыши проходят по средам в прямом эфире. Главный приз — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.