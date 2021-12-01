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    Olimpbet в Казахстане разыгрывает первые призы «Новогоднего Драйва»

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet в Казахстане проводит для своих клиентов первый розыгрыш призов акции «Новогодний Драйв».

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    Общий призовой фонд акции 2 000 000 000 тенге, а главный приз — автомобиль «Гелендваген».

    1 декабря в 20:00 по времени Нур-Султана будет разыграна первая порция призов для участников. А именно:

    • PlayStation
    • iPhone 13
    • Apple Watch 7
    • AirPods Pro
    • фрибеты от 10 000 до 25 000 тенге
    • Mercedes C-Class

    За ходом розыгрыша можно следить прямо здесь:

    Розыгрыш «Новогоднего Драйва» Olimpbet в Казахстане

    Как принять участие

    Чтобы оказаться среди претендентов на призы, нужно делать ставки в Olimpbet от 2000 тенге и коэффициентом от 1.50. За каждую ставку выдается билет. Чем больше собрано билетов, тем больше шансов на победу.

    Кроме того, среди тех, кто принимал участие в акции, но не выиграл основные призы, проходит утешительный розыгрыш фрибетов с общим фондом в 300 миллионов тенге.

    Розыгрыши проходят по средам в прямом эфире. Главный приз — «Гелендваген» — будет разыгран 5 января 2022 года.

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