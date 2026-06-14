Когда вы вбиваете в поиск «лучший букмекер» или «топ казино», список сверху почти никогда не отвечает на вопрос, кто на самом деле лучше. Он отвечает на другой вопрос — кто больше заплатил за место.

Большинство сайтов, которые расставляют букмекеров по полочкам, зарабатывают на партнёрских отчислениях: вы переходите по ссылке, регистрируетесь, проигрываете — они получают процент. В такой схеме «рейтинг» перестаёт быть оценкой и превращается в витрину, где место на полке продаётся. Оператор с хорошим партнёрским договором поднимается выше. Значок «выбор редакции» обычно означает не лучший сервис, а самый крупный счёт за размещение.

Это и решил изменить Константин Уланов — основатель Vseprosport.ru и сооснователь партнёрской сети UFFILIATES, который 16 лет работает в индустрии (Betfair, bet-at-home, Catena Media). Его новый проект — [независимый рейтинг IndexFair — построен так, чтобы его в принципе нельзя было купить.

Принципов несколько, и все они идут против привычной модели.

IndexFair не берёт партнёрские отчисления с операторов, которых оценивает. Нет платных мест и тарифа «попасть в топ» — у всех одинаковая кнопка перехода на сайт. Нет звёздочек и «выбора редакции»: только число от 0 до 10 с десятыми, и за ним стоит открытая методология, которую можно прочитать и оспорить.

Отдельная деталь, на которую стоит обратить внимание любому, кто читает отзывы. IndexFair не считает отзывы, а взвешивает их. Жалоба, прошедшая через регулятора, где личность проверена и есть номер дела, весит больше, чем анонимная строчка в магазине приложений, оставленная за десять секунд. Свежие отзывы весят больше старых. И два магазина приложений одного оператора считаются одним источником, а не двумя — потому что это один и тот же продукт и одни и те же пользователи, просто в двух витринах. Накрутить количество можно. Накрутить независимость источников — нет.

Ещё одно правило, которое в индустрии обычно обходят: если сервис чего-то не измерил, это снижает уверенность в оценке, но не саму оценку. Бренд, о котором мало данных, так и показывают — «данных пока недостаточно». Его не занижают и не подтягивают вверх ради красивой картинки.

Сейчас рейтинг работает по рынкам Великобритании и США. Уланов не скрывает конфликт интересов и говорит о нём прямо: он по-прежнему ведёт партнёрский бизнес и именно поэтому знает механику изнутри. IndexFair, по его словам, специально устроен так, чтобы деньги, которые он зарабатывает в другом месте, не могли попасть внутрь оценки.

Посмотреть методологию и сами оценки можно на indexfair.com.